Pankaj Asia: महिला संरक्षण कायदा प्रभावी करा: डॉ. पंकज आशिया; जिल्हाधिकारी कार्यालयात योजनांचा आढावा

अहिल्यानगर: कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. कायद्यांतर्गत पीडित महिलांना तक्रार कुठे करावी याची अनेकदा माहिती नसते. महिलांना तक्रार करणे सुलभ व्हावे, यासाठी संबंधित तालुका व जिल्हा संरक्षण अधिकाऱ्यांचे नाव व संपर्क क्रमांक ग्रामपंचायत, पोलिस ठाणे, अंगणवाडी व नागरिकांची वर्दळ असलेल्या सर्व कार्यालयांच्या दर्शनी भागात लावावेत. महिला हेल्पलाईन क्र. १८१ व बालकांसाठी १०९८ बाबत व्यापक जनजागृती करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिले..जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा आढावा आयोजित बैठकीत घेतला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव कृष्णा सोनवणे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी एस.जी. कदम, पोलिस उपअधीक्षक जगदीश भांडाळ, बालकल्याण विकास अधिकारी नारायण कराळे, डॉ. सोनाली बांगर, सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नंदकुमार नेहरकर, परीविक्षा अधिकारी योगिराज जाधव यांच्यासह समिती सदस्य उपस्थित होते..जिल्हास्तरीय नियंत्रण समिती, जिल्हा परीविक्षा समिती, आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरविणारी समिती, जिल्हा बाल संरक्षण समिती, जिल्हा पुनर्वसन समिती, बालकल्याण समिती, जिल्हास्तरीय प्रायोजकत्व व प्रतिपालकत्व मंजुरी समिती तसेच जिल्हा कृतीदल समितीच्या कामकाजाचाही आढावा घेतला. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी एस. जी. कदम यांनी विभागामार्फत करण्यात आलेल्या कामकाजाची माहिती पॉवरपॉइंटच्या माध्यमातून सादर केली.