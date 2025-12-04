माेठा बातमी ! 'शाळा बंद ठेवल्यास पगारात हाेणार कपात'; टीईटीविरोधातील मोर्चाबाबत शिक्षकांमध्ये संभ्रम..

अहिल्यानगर: टीईटीविरोधात जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक संघटनांनी पुकारलेल्या मोर्चा व शाळा बंद आंदोलनाबाबत जिल्ह्यात एकमत नाही. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. त्यातच माध्यमिक शिक्षक संचालकांनी मोर्चासाठी शाळा बंद ठेवणाऱ्या शिक्षकांचे त्या दिवसाचे वेतन कापण्याचा आदेश दिला आहे. आता ही बिनपगारी रजा किती शिक्षकांना परवडते, हे मोर्चाच्या प्रतिसादानंतरच कळेल. .Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .जिल्हा मध्यवर्ती प्राथमिक, माध्यमिक, खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित समन्वय समितीने हा बंद पुकारला आहे. शाळा बंद ठेवण्यास काही संघटनांचा विरोध आहे. काही केवळ मोर्चा काढण्यावर ठाम आहेत. परिणामी शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण झाले आहे. त्यामुळे ५ डिसेंबरला निघणाऱ्या मोर्चा व शाळा बंद आंदोलनाच्या प्रतिसादाबद्दल साशंकता आहे..टीईटी परीक्षा ही शिक्षकांसाठी आहे. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांचा अभ्यास आणि अध्ययन या प्रक्रियेमध्ये काही शिक्षक तथा संघटना विद्यार्थ्यांच्या आडून आपली टीईटी पात्रता परीक्षा चुकवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याच्या प्रतिक्रिया काही पालकांकडून येत आहेत.शाळा बंद ठेवून मोर्चा काढणे कितपत योग्य आहे? विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान कोण व कसे भरून काढणार असे अनेक सवाल पालक विचारीत आहेत. जिल्ह्यातील अनुदानित विनाअनुदानित माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी ९ नोव्हेंबरला काढलेल्या मोर्चामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवला होता..सार्वजनिक सुटी असल्याने विद्यार्थ्यांना व शाळांना कोणत्याही प्रकारची अडचण झाली नाही. त्यात बहुतांशी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. आता दुसऱ्या संघटनांनी मोर्चासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे पुन्हा हा मोर्चा निघत आहे. मोर्चाला आमचा केवळ पाठिंबा आहे. शाळा बंद ठेवण्यास विरोध आहे. जिल्हाभरातील प्राथमिक, माध्यमिक, अनुदानित, विनाअनुदानित सर्व माध्यमांच्या शाळा सुरळीत सुरू राहतील, अशा प्रकारचे पत्रक माध्यमिक शिक्षक संघटनांनी काढल्याचे समजते..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...संघटनांत फूट, कारवाईची भीतीराज्य मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेमध्ये राज्यातील २५ संघटना सहभागी आहेत. सर्व संघटना मिळून मध्यवर्ती संघटना तयार झाली आहे. मग मध्यवर्ती संघाने आयोजित केलेल्या मोर्चाला फक्त संभाजीराव थोरात गटाने विरोध केल्यामुळे त्या पंचवीस संघटनातील कोणीही सदस्य संघटना या शाळा बंद आंदोलनामध्ये सहभागी होणार नसल्याचे समजते. माध्यमिक शिक्षक संघटना अगोदर या मोर्चात बरोबर होत्या. परंतु नंतर त्यांना समजल्यानंतर त्यांनी या आंदोलनाला बाहेरून पाठिंबा देत अंग काढून घेतले. शाळा बंद ठेवल्यास कारवाईची भीतीही सतावत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.