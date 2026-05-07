Ahilyanagar Crime: बेकायदा गर्भलिंग निदानप्रकरणी डॉ. कुटे अटकेत, एजंटासह तिघांना ३ दिवस पोलिस कोठडी, पुणे कनेक्शनची शक्यता!

श्रीरामपूर : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पिंपरी निर्मळ (ता. राहाता) येथे उघडकीस आलेल्या बेकायदा गर्भलिंग निदान प्रकरणाला मोठे वळण मिळाले आहे. या रॅकेटमध्ये थेट 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन'चे (आयएमए) महाराष्ट्र राज्याचे माजी अध्यक्ष डॉ. रवींद्र कुटे यांचा सहभाग निष्पन्न झाल्याने पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे. .डॉ. कुटे यांच्यासह दोन एजंटांना आज राहाता न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्यांना ३ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. वैद्यकीय क्षेत्रातील एका जबाबदार पदावर राहिलेल्या व्यक्तीचे नाव अशा गंभीर गुन्ह्यात समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.निळवंडे कालव्यालगतच्या एका बंद खोलीत १० हजार रुपये घेऊन गर्भलिंग निदान केले जात असल्याची माहिती श्रीरामपूरचे अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांना मिळाली होती. २९ एप्रिलला पोलिसांनी आरोग्य विभाग आणि पीसीपीएनडीटी पथकाच्या साहाय्याने या ठिकाणी छापा टाकला. प्रारंभी डॉ. राहुल भणगे आणि अभिजित भुसाळ यांना पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनसह ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांच्याकडून सुमारे २४ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता..एजंटाकडून दुसरे मशिनही जप्तया प्रकरणाचा तांत्रिक तपास सुरू असताना पोलिसांनी प्रदीप भाऊसाहेब ढगे (वय ३२, रा. कोऱ्हाळे) आणि नीलेश ज्ञानेश्वर भवर (वय ४२, रा. नपावाडी) या दोन एजंटांना शिताफीने अटक केली. त्यांच्या चौकशीत डॉ. रवींद्र कुटे यांचे नाव समोर आले. हे एजंट गर्भवती महिला आणि डॉक्टर यांच्यातील दुवा म्हणून काम करत होते. विशेष म्हणजे, आरोपी प्रदीप ढगे याच्याकडे पोलिसांनी अधिक तपास केला असता, त्याच्याकडून लिंगनिदानासाठी वापरले जाणारे दुसरे मशीनही जप्त करण्यात आले आहे..यांनी केली कारवाईही कारवाई पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, अपर अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे, उपविभागीय अधिकारी जयदत्त भवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक निरीक्षक युवराज आठरे, उपनिरीक्षक आशिष चौधरी व त्यांच्या पथकाने पार पाडली. पोलिस कोठडीदरम्यान या रॅकेटमधील आणखी काही बडी नावे समोर येण्याची शक्यता आहे..कोण आहेत डॉ. रवींद्र कुटे?डॉ. रवींद्र कुटे हे १९८७ पासून कन्सल्टिंग सर्जन (श्रीरामपूर) म्हणून कार्यरत. २०२२-२३ या वर्षासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) महाराष्ट्र राज्य शाखेचे माजी अध्यक्ष होते. आयएमएच्या सदस्यता समितीचे अध्यक्ष, सीजीपी (कॉलेज ऑफ जनरल प्रॅक्टिशनर्स) महाराष्ट्रचे संचालक. २०१५ मध्ये आयएमए एआयएस (अकॅडमी ऑफ मेडिकल स्पेशालिटीज) महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष. २०१५ च्या 'मस्तकॉन' अधिवेशनात त्यांना आयएमए महाराष्ट्र राज्य अध्यक्षांच्या हस्ते 'प्रशंसा पुरस्कार' देऊन सन्मानित करण्यात आले होते. कोरोना महामारीच्या काळात डॉक्टरांना प्रोत्साहित करण्यात आणि आरोग्यविषयक जनजागृती मोहिमांमध्ये त्यांनी अत्यंत सक्रिय भूमिका बजावली. त्यांनी आयएमएच्या माध्यमातून डॉक्टरांच्या हक्कासाठी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील सुधारणांसाठी विविध स्तरांवर काम केले आहे..कारवाईचा विस्तारया रॅकेटची व्याप्ती केवळ जिल्ह्यापुरती मर्यादित नसून याचे धागेदोरे पुण्यापर्यंत पोहोचले आहेत. पुण्यातील काही बडे डॉक्टर आणि दलाल या साखळीचा भाग असल्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. त्या दिशेने पोलिसांचे एक पथक समांतर तपास करत आहे. केवळ डॉक्टर आणि एजंटच नव्हे, तर गर्भलिंग निदान करणाऱ्या महिलांच्या कुटुंबीयांनाही या गुन्ह्यात आरोपी करून अटक करण्यात येत आहे. राज्यातील ही अशा प्रकारची पहिलीच मोठी कारवाई मानली जात आहे. डॉ. कुटे आयएमएचे माजी प्रदेशाध्यक्ष असल्याने त्यांच्या अटकेने वैद्यकीय वर्तुळात खळबळ पसरली आहे.