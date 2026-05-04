Parner News: पारनेर तालुक्यात फ्लॅटसाठी १२ लाखांच्या मागणीचा छळ; डॉक्टर महिलेने गळफास घेऊन जीवन संपवले, पतीसह तिघांवर गुन्हा!

अहिल्यानगर: फ्लॅट घेण्यासाठी माहेरहून १२ लाख रुपये आणावेत, यासाठी होणाऱ्या छळाला कंटाळून डॉक्टर महिलेने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. गोरेगाव (ता. पारनेर) येथे ही घटना शनिवारी (ता.२) सकाळी साडेसात वाजता घडली. या प्रकरणी पती अमित दळवी, सासू संगीता दळवी, सासरे बाळासाहेब हरिभाऊ दळवी या तिघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे..सुनील जबाजी चौरे (रा. गोरेगाव) यांची मुलगी गौरी हिने बीएचएमएस ही पदवी घेतली होती. तिचा २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी अमित बाबासाहेब दळवी (मूळ रा. केळ पिंपळगाव, ता. आष्टी, हल्ली रा. तपोवन रस्ता, सावेडी) याच्याशी विवाह झाला. अमित हा मुंबई येथे एका ॲनिमेशनच्या खासगी कंपनीत कामाला होता. .विवाहानंतर तीन महिने सासरी चांगले नांदविले. गौरी मुंबईतील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये काम करत होती. त्यानंतर मुंबईमध्ये फ्लॅट घेण्यासाठी १२ लाख रुपये आणावेत, यासाठी छळ सुरू केला. तिने ही बाब माहेरी सांगितली. माहेरच्यांकडून १२ लाख रुपये देण्याची आर्थिक परिस्थिती नसल्याचे सांगितले. त्यानंतरही सासरी छळ सुरू राहिला..अमितने २७ एप्रिलला डॉ. गौरी हिला गोरेगाव येथे आणून सोडले. अमितने आई-वडिलांना अहिल्यानगरला सोडून येतो, असे म्हणून निघून गेला. दुसऱ्या दिवशी गौरी अहिल्यानगरला आईसमवेत घरी गेली असता, या ठिकाणी कुलूप लावलेले होते. सासरचे सर्व जण मुंबईला गेल्याचे समजले. .आपल्याला आता नांदविणार नसल्याने गौरीला नैराश्य आले. तिची समजूत काढण्यात आली. तरीही ती नैराश्यात होती. सासरी होणाऱ्या छळाला कंटाळून तिने शनिवारी (ता.२) सकाळी साडेसातच्या दरम्यान सीलिंग फॅनला गळफास घेऊन आत्महत्या केली.