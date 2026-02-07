अहिल्यानगर

MP Nilesh Lanke: रेल्वे डबल लाईनचा डीपीआर पूर्ण: खासदार नीलेश लंके; अहिल्यानगर-पुणे प्रकल्पाला मंजुरी मिळावी!

Ahilyanagar Pune railway double line DPR completed: अहिल्यानगर-पुणे डबल लाईन प्रकल्पाला मंजुरीसाठी खासदार लंके यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा
Green Signal Awaited for Ahilyanagar–Pune Double Line Railway Project

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पारनेर: अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अहिल्यानगर–पुणे नवीन दुहेरी रेल्वेमार्गाचा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तयार झाला आहे. या प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती खासदार नीलेश लंके यांनी दिली.

Ahmednagar
railway
district
Nilesh lanke
DPR

