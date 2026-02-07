MP Nilesh Lanke: रेल्वे डबल लाईनचा डीपीआर पूर्ण: खासदार नीलेश लंके; अहिल्यानगर-पुणे प्रकल्पाला मंजुरी मिळावी!

पारनेर: अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अहिल्यानगर–पुणे नवीन दुहेरी रेल्वेमार्गाचा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तयार झाला आहे. या प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती खासदार नीलेश लंके यांनी दिली..Mangalwedha News: सायकलवर जाऊन अजितदादांना श्रद्धांजली; मंगळवेढ्यातील दोन तरुणांचा मंगळवेढा-बारामती प्रवास!.केंद्र सरकारच्या पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनअंतर्गत पुणे-नाशिक रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी विविध टप्प्यांवर काम सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून १३३ किलोमीटर लांबीचा अहिल्यानगर-पुणे नवीन डबल लाईन रेल्वेमार्ग प्रस्तावित आहे. हा मार्ग अहिल्यानगर जिल्ह्यातील काही भागातून जाणार आहे. .या संदर्भात खासदार लंके म्हणाले की, हा प्रकल्प शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनात थेट सकारात्मक बदल घडवणारा आहे. डीपीआर तयार होणे ही महत्त्वाची पायरी असून मंजुरी मिळून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणे आवश्यक आहे..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.अहिल्यानगर-पुणे डबल लाईन प्रकल्पामुळे शेतमाल वाहतूक सुलभ होईल, उद्योगांना चालना मिळेल, रोजगारनिर्मिती वाढेल व धार्मिक पर्यटनालाही लाभ होईल, असेही खासदार लंके यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, अहिल्यानगर परिसरात यापूर्वीच रेल्वे पायाभूत सुविधांमध्ये प्रगती झाली. पुणतांबा-निंबळक दुहेरीकरण पूर्ण झाले. निंबळक–अहिल्यानगर दुहेरीकरण सुरू आहे, तर साईनगर शिर्डी–पुणतांबा दुहेरीकरणाला मंजुरी मिळाल्याने अहिल्यानगर हा पुणे, नाशिक, शिर्डी, मराठवाडा मार्गांचा केंद्रबिंदू ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.