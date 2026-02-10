Shirdi Airport: विमानतळामुळे सुबत्ता येण्याचे स्वप्न भंगले! शिर्डी विमानतळावर विमानांची घट; काकडीतील वाहन व्यवसाय कोलमडला..

-सतीश वैजापूरकर शिर्डी : नावापुरतेच आंतरराष्ट्रीय असलेल्या शिर्डी विमानतळावरील विमानांची संख्या तेरा वरून चारपर्यंत खाली आली. हे विमानतळ ज्या काकडी गावात आहे, त्या गावातील गाडी मालकांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसला. प्रवाशांच्या संख्येच्या तुलनेत त्यांना शिर्डीला घेऊन जाणाऱ्या वाहनांची संख्या अधिक वाढल्याने बऱ्याच गाडी मालकांचे अर्थकारण विस्कटले. गाडी खरेदीसाठी कर्ज देणाऱ्या संस्थांचे तगादे सुरू झाले. विमानतळामुळे सुबत्ता येईल हे ग्रामस्थांनी पाहिलेले स्वप्न अवघ्या दहा वर्षातच भंग पावले..Viral Video: मुख्यमंत्र्यांनी दिली चक्क रामदेव बाबांना टक्कर! 'शीर्षासन' करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; जाणून घ्या शीर्षासनाचे फायदे.काकडी प्रकल्पग्रस्तांसाठी काम करणारे येथील कार्यकर्ते प्रभाकर गुंजाळ ‘सकाळ’ शी बोलताना म्हणाले, कोविड प्रकोपापूर्वी येथून ये-जा करणाऱ्या विमानांची संख्या तेरापर्यंत गेली होती. त्याकाळी गाडीचा व्यवसाय परवड होता. दिवसभरात काकडी ते शिर्डी अशा तीन खेपा व्हायच्या. आता विमानांची संख्या चारपर्यंत खाली आली. तीन दिवसांतून एक खेप मिळते. गावात दीडशेहून अधिक गाड्या आहेत. यातील बहुतांश गाड्या प्रकल्पग्रस्तांच्या असून, अनेकांनी गाड्यांसाठी कर्ज काढले. आता विमानांची संख्या कमी झाल्याने अनेकांसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे राहिले..काकडी ते शिर्डी दररोजची एक खेप मिळाली, तरी परवडत नाही. कारण एका खेपेतून सातशे रुपये मिळतात. त्यात दीडशे रुपयांचे डिझेल आणि शंभर रुपये वाहनतळासाठी द्यावे लागतात. साडेचारशे रुपये शिल्लक राहतात. गाडीमालक स्वतः गाडी चालवत असेल, तरी मजुरी देखील सुटत नाही. गाडीचा देखभाल खर्च खिशातून करावा लागतो, अशा कठीण परिस्थितीत गाडी खरेदीसाठी घेतलेले कर्ज फिटू शकत नाही. बऱ्याच गाड्या कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी ओढून नेल्या. त्यांचे लिलावही झाले. लोक कर्जात बुडाल्याचे गुंजाळ म्हणाले..विमानतळामुळे गाडीच्या व्यवसाय चालेल या आशेने गाड्या खरेदी केल्या. मात्र, आज एकाही गाडीला पुरेसा व्यवसाय मिळत नाही. गावात फेरफटका मारला, तर प्रत्येक घरासमोर गाडी उभी दिसते. मात्र, तिला काम नाही. परिस्थिती एवढी बिकट झाली की, तीन दिवसांतून एखादी खेप मिळते. गाडी घरासमोर उभी आणि व्याजाचे चाक मात्र फिरतच आहे, असेही गुंजाळ म्हणाले..सर्व वाहने विकून टाकलीमाझ्याकडे पाच वाहने होती. कर्जाचा डोंगर वाढत होता आणि दुसरीकडे विमानांची संख्या घटत होती. व्यवसाय बंद पडण्याच्या मार्गावर होता. काय करावे ते सुचेनासे झाले. शेवटी या दुष्टचक्रातून सुटण्यासाठी झळ सोसून सर्व वाहने विकून टाकली. या आर्थिक संकटातून कशीबशी सुटका करून घेतली, असे काकडी ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहणारे कानिफ गुंजाळ यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.हक्काचे उदर निर्वाहाचे साधन म्हणून ग्रामस्थांनी कर्ज काढून वाहने घेतली. चार खास सुखाने खाऊ, असे स्वप्न पाहिले. ते आता भंग पावले. प्रत्येकावर पश्चात्ताप करण्याची वेळ आली. प्रवाशांची संख्या वाढण्याऐवजी कमी झाली. गाड्यांची संख्या मात्र वाढली. बरेच वाहन मालक कर्जबाजारी झाले. बऱ्याच जणांच्या वाहनांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थांनी ओढून नेल्या. गावावर चिंतेचे सावट पसरले.- प्रभाकर गुंजाळ, अध्यक्ष, साईतारा प्रकल्पग्रस्त वाहन संघटना, काकडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.