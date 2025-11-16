अहिल्यानगर

Kopargaon Accident:'वाहन चालकाचा होरपळून मृत्यू'; आराम बस आणि चारचाकीचा भीषण अपघात, मनमाड महामार्गावरवरील घटना..

Manmad Highway Horror: शिर्डीहून इंदौरकडे जाणारी आराम बस प्रवासी घेवून चालली होती. मुजाईद पप्पू शेख (वय. २७, मदिना चौक, विंचुर, ता. निफाड, जि. नाशिक) हा युवक श्रीरापूरला जात होता. दोन्ही वाहने प्रचंड वेगात होते. भीषण अपघातात चारचाकीने पेट घेतला.
सकाळ वृत्तसेवा
कोपरगाव : येसगाव शिवारातील भास्कर वस्तीजवळ मनमाड महामार्गावर मध्यरात्री आराम बस व चारचाकीची समोरासमोर जोराची धडक होऊन  भीषण अपघात झाला. अपघातात चारचाकीने पेट घेतल्याने चालकाचा जळून मृत्यू झाला. चालक मुजाईद पप्पू शेख यांचा मृत्यू झाला. आराम बसबधील प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत.

