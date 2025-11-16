Kopargaon Accident:'वाहन चालकाचा होरपळून मृत्यू'; आराम बस आणि चारचाकीचा भीषण अपघात, मनमाड महामार्गावरवरील घटना..

कोपरगाव : येसगाव शिवारातील भास्कर वस्तीजवळ मनमाड महामार्गावर मध्यरात्री आराम बस व चारचाकीची समोरासमोर जोराची धडक होऊन भीषण अपघात झाला. अपघातात चारचाकीने पेट घेतल्याने चालकाचा जळून मृत्यू झाला. चालक मुजाईद पप्पू शेख यांचा मृत्यू झाला. आराम बसबधील प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत. .शुक्रवारी मध्यरात्री शिर्डीहून इंदौरकडे जाणारी आराम बस प्रवासी घेवून चालली होती. मुजाईद पप्पू शेख (वय. २७, मदिना चौक, विंचुर, ता. निफाड, जि. नाशिक) हा युवक श्रीरापूरला जात होता. दोन्ही वाहने प्रचंड वेगात होते. भीषण अपघातात चारचाकीने पेट घेतला. अपघातामुळे चारचाकी ऑटो लॉक झाली. चालक मुजाईद शेख पेटत्या कारमध्ये अडकला. .नागरिकांनी व बसमधील प्रवाशांनी शेख याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, तोपर्यंत आगीचा भडका वाढल्याने सर्वांचीच पळापळ झाली. महामार्गावरच आगीने रौद्ररूप घेतले. स्थानिक नागरीकांनी शहर पोलिसांना घटनेची माहिती कळवली. सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याच्या व कोपरगाव नगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाला घटनेची माहिती कळताच घटनास्थळी धाव घेवून आगीवर नियंत्रण मिळवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.