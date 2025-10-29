Sangamner police seize narcotic medicines worth ₹2.23 lakh during a raid; case registered under NDPS Act.

अहिल्यानगर

Sangamner Crime: 'संगमनेर शहरात नशेच्या औषधांची विक्री; गुन्हा दाखल'; २ लाख २३ हजारांचा मुद्देमाल जप्त

Drug Trafficking in Sangamner: पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिस निरीक्षक रवींद्र देशमुख यांना गोपनीय बातमीदारामार्फत लालबहादूर शास्त्री चौकातील दुकानात डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय नशेसाठी लागणारे इंजेक्शन विकले जात असल्याची माहिती मिळाली.
संगमनेर: शहरातील लालबहादूर शास्त्री चौकातील एम. आर. व्हिटॅमिन सप्लिमेंट या दुकानात डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय नशेसाठी लागणारी औषधे अवैधरित्या विकली जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर शहर पोलिसांनी मंगळवारी (ता. २८) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास कारवाई केली. या कारवाईत पोलिसांनी एकूण २ लाख २३ हजार १२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून विक्रेत्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.

