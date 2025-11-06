Akole Accident:'मद्यधुंद शिक्षकाच्या भरधाव मोटारीने दोन पादचाऱ्यांना चिरडले'; अकोलेत एकाचा मृत्यू, दुसऱ्याची प्रकृती चिंताजनक

अकोले: मद्यधुंद शिक्षकाच्या भरधाव मोटारीने दोन पादचाऱ्यांना चिरडले. ही हिट अँड रनची घटना अकोले शहराजवळ घडली. दिलीप लक्ष्मण घुले (वय ५८, रा. अकोले) याचा मृत्यू झाला. राजेंद्र लिंबा डोके (रा. खानापूर) जखमी झाले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.\rयाप्रकरणी शिक्षक श्रीकांत विष्णू घाणे यास अटक करण्यात आली आहे. २७ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी शहराजवळ अकोले- देवठाण रोडवर भरधाव वेगाने एक कार आली. मोटार चालकाने विठ्ठल लॉन्स समोर एकाला व विघ्नहर्ता अँग्रोसमोर दुसऱ्याला उडवले. यातील दिलीप लक्ष्मण घुले यांचा मृत्यू झाला. .राजेंद्र डोके (रा. खानापूर) हे जखमी झाले. त्यांच्यावर पुणे येथील रुग्णालयात उपचार सुरु असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. घटनेनंतर मयताचा मुलगा अक्षय दिलीप घुले यांनी अकोले पोलिसांत फिर्याद देऊन सुरुवातीला अज्ञात चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज् व इतर तपास केल्यानंतर या हिट अँड रनच्या घटनेतील मद्यधुंद चालक हा राजूर येथील शिक्षक श्रीकांत विष्णू घाणे हा असल्याचे दिसले. अकोले पोलिसांनी त्यास अटक केली आहे. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक मोहन बोरसे यांचे मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक अनिलराव भारती करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.