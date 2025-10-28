Organic Banana Success : सोनईची केळी 'दुबई'च्या बाजारपेठेत; भुसारी परिवाराचे कौतुक; सेंद्रिय शेतीने अधिक उत्पन्नाची गोडी

-विनायक दरंदले सोनई : सोनई येथील भुसारी परिवारातील दोघा भावांनी पारंपरिक पीक घेण्याची पद्धत हद्दपार करीत सेंद्रिय शेती करण्याचा घेतलेला निर्णय आर्थिकस्तर उंचावणारा ठरला आहे. त्यांनी नऊ एकरांत लागवड केलेली केळी अगोदर इराण देशात, तर आता दुबई देशात निर्यात झाली आहे. गोड आणि मधुर केळीने सातासमुद्रापार झेप घेतल्याने भुसारी या कष्टकरी शेतकरी परिवाराचे तालुक्यात कौतुक होत आहे..Minister Dada Bhuse: शासकीय महापूजेवेळी दोन विद्यार्थ्यांना मान मिळावा: शिक्षणमंत्री दादा भुसे; कार्तिकी वारीच्या नियोजनासाठी पंढरपुरात बैठक.सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक किसन भुसारी यांनी मुले संजय व सुनील भुसारी यांना कष्ट व काळ्या मातीची सेवा करताना तिला आईप्रमाणे जीव लावण्याची शिकवण दिली. आई शांताबाईंच्या कष्टाचा दीप सतत प्रज्वलित रहावा याकरिता शेती नैसर्गिक पध्दतीने करण्याचा निर्णय घेऊन भुसारी बंधूंनी २०१२ साली केळीची लागवड करण्यास सुरुवात केली. .काही वर्षाने पुणे येथील 'एमआयटी' महाविद्यालयात एमबीए करणाऱ्या शुभम संजय भुसारी याने घरीच गांडूळखत व निंबोळी पावडर निर्मिती करण्याचा उद्योग सुरू केला. हा उद्योग केळी उत्पादन वाढीकरिता व बाहेरच्या देशात निर्यात होण्यासाठी नवसंजीवनी देणारा ठरला..शेतात पासष्ट टक्के सेंद्रिय व पस्तीस टक्के रासायनिक खतांचा वापर करीत केलेल्या पिकामधील एकशे साठ टन केळी विग्रो कंपनीच्या माध्यमातून इराण देशात निर्यात झाले असून, मागील पंधरवड्यात एकशे दहा टन केळी दुबईला निर्यात झाले आहेत. भुसारी यांनी दोन एकरांपासून सुरू केलेली लागवड आता बारा एकरांत फुलली आहे. स्थानिक बाजारपेठेच्या तुलनेत त्यांना पाच ते सहा रुपये अधिक भाव मिळत आहे..Barshi Crime: 'तणनाशक फवारणीप्रकरणी गुन्हा दाखल'; पंचनाम्यानुसार कोरफळेतील द्राक्ष बागेचे ११ लाखांचे नुकसान.पाण्याचा निचरा होणाऱ्या मुरमाट जमिनीत केळी करणे अधिक फायद्याचे आहे. दोन ओळीत सहा, तर दोन्ही झाडात पाच फुटांचे अंतर ठेवीत झिगझॅग पध्दतीने एकरी १४५० झाडे लावली होती. गांडूळखत, निंबोळी पावडर, तसेच शेणखत व पाचोळ्याचा वापर केल्याने जमीन सुपीक होऊन अधिक व दर्जेदार उत्पन्न मिळते.- सुनील किसन भुसारी, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.