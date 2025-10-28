अहिल्यानगर

Organic Banana Success : सोनईची केळी 'दुबई'च्या बाजारपेठेत; भुसारी परिवाराचे कौतुक; सेंद्रिय शेतीने अधिक उत्पन्नाची गोडी

Bhusari Family’s Organic Banana Success: शेतात पासष्ट टक्के सेंद्रिय व पस्तीस टक्के रासायनिक खतांचा वापर करीत केलेल्या पिकामधील एकशे साठ टन केळी विग्रो कंपनीच्या माध्यमातून इराण देशात निर्यात झाले असून, मागील पंधरवड्यात एकशे दहा टन केळी दुबईला निर्यात झाले आहेत.
Bhusari family from Sonaich with their organic banana produce exported to Dubai.

सोनई : सोनई येथील भुसारी परिवारातील दोघा भावांनी पारंपरिक पीक घेण्याची पद्धत हद्दपार करीत सेंद्रिय शेती करण्याचा घेतलेला निर्णय आर्थिकस्तर उंचावणारा ठरला आहे. त्यांनी नऊ एकरांत लागवड केलेली केळी अगोदर इराण देशात, तर आता दुबई देशात निर्यात झाली आहे. गोड आणि मधुर केळीने सातासमुद्रापार झेप घेतल्याने भुसारी या कष्टकरी शेतकरी परिवाराचे तालुक्यात कौतुक होत आहे.

