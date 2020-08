श्रीरामपूर तालुक्यात सलग पावसामुळे यंदा खरीप जोमात

श्रीरामपूर ( अहमदनगर ) : शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण भागात दोन दिवसांपासुन सर्वत्र पावसाची रिपरिप सुरु आहे . त्यामुळे हवामानात काही अंशी गारवा निर्माण झाला आहे . त्यामुळे शहरातील विविध रस्त्यासह ग्रामीण भागातील अनेक रस्त्यावरील खड्ड्यामध्ये पावसाचे पाणी साचले आहे . दिवसभर सुरु असलेल्या पावसाने सर्वच रस्त्यावरील वाहनाची गर्दी मंदावल्याचे दिसुन आले . शहरासह तालुक्यातील बेलापूर , टाकळीभान , नाऊर , खंडाळा , उक्कलगाव , निमगावखैरी , खोकर , माळवाडगाव परिसरात दिवसभर पाऊस सुरु असल्याने सोयाबीन , कापुस , मका असे विविध खरीप पिके बहरली आहेत . दोन दिवसांपासून तालुक्यात पावसाची रिपरिप सुरू असल्याने जमिनीतील ओलावा वाढला आहे . सध्या सुरु असलेला पाऊस खरीपसाठी उपयुक्त ठरणार असल्याची चर्चा सध्या ग्रामीण भागात सुरु आहे . तालुक्यातील गोदावरी आणि प्रवरा दोन्ही नद्या सध्या प्रवाहीत झाल्या आहे . मागील दोन दिवसांची तालुक्यातील पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आज श्रीरामपूर मंडलात 23 मिलीमिटर , बेलापूर मंडलात 32 मिलीमिटर , उंदिरगाव मंडलात 19 मिलीमिटर तर टाकळीभान मंडलात 25 मिलीमिटर पावसाची नोंद झाली . तसेच काल श्रीरामपूर मंडलात तीन मिलिमिटर , बेलापूर मंडलात दोन मिलीमिटर , उंदिरगाव मंडलात पाच मिलीमिटर तर टाकळीभान मंडलात दोन मिलिमिटर पावसाची नोंद झाल्याची माहिती महसुल प्रशासनाने दिली आहे . कोरोनाच्या धास्तीने अनेकांनी पावसात घराबाहेर पडणे टाळले . महत्वाच्या कामासाठी घराबाहेर निघालेल्या नागरीकांकडे छत्र्यांसह रेनकोट दिसुन आले . सलग सुरु असलेल्या पावसात मात्र मोकाट जणांवराची हाल झाली . शहरातील मोकाट जणांवरांनी बंद असलेल्या दुकानासमोरील आवारात आसरला घेतल्याचे दिसले . रिपरिप पावसामुळे ग्रामीण भागातील शेतीकामे थांबलेली होती . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Due to continuous rains in Shrirampur taluka kharif is in full swing this year