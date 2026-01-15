Ahilyanagar News: महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान भाजप आणि शिवसेना समर्थकांमध्ये राडा; ५ जण जखमी, काय घडलं?

अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, सावेडी, बोल्हेगाव, तोफखाना, नालेगाव आणि सारसनगरसह अनेक वॉर्डांमध्ये धमक्या, तोडफोड आणि हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. मतदानाच्या एक दिवस आधी, भाजप आणि शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या समर्थकांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला. याप्रकरणी कोतवाली आणि तोफखाना पोलीस ठाणे परिसरात एकूण सात वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. .घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलीस प्रशासनाने कल्याण रोड, केडगाव आणि इतर संवेदनशील भागात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आज, गुरुवारी मतदान होत आहे. तत्पूर्वी, मंगळवारी रात्री उशिरा नगर-कल्याण रोड परिसरात भाजप आणि शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या समर्थकांमध्ये सशस्त्र संघर्ष झाला. या हिंसक घटनेत महिला आणि तरुणांसह पाच जण जखमी झाले..Exit Poll: महापालिका मतदानाचा थरार! निकालाआधीच आज साम टीव्हीवर एक्झिट पोल; पाहा संध्याकाळी ५.३० वाजता.पोलिसांनी रात्रीच्या वेळी केलेल्या कारवाईत एकाच गटातील चार आरोपींना अटक केली. दोन्ही बाजूंच्या अंदाजे २५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पहिली तक्रार ४२ वर्षीय व्यक्तीने दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, मंगळवारी रात्री १२:१० च्या सुमारास डीपी चौक परिसरात उभा असताना त्याच्या मुलाला एका कारने चिरडले. तो तरुण पळून जाण्यात यशस्वी झाला, परंतु गाडी त्याचा पाठलाग करत राहिली. .तक्रारदाराच्या पुतण्याने दावा केला की, हिरा जाधव गाडीत उपस्थित होती आणि त्याने त्याला धमकी देत म्हटले की, "तू आज पळून गेलास, आतापासून सावध राहा." थोड्याच वेळात, अक्षय गाडीलकर आणि इतर जण लाकडी दांडक्या घेऊन तक्रारदाराच्या घरी पोहोचले. वाद वाढत असताना सुयोग पार्कच्या मोकळ्या मैदानात मोठा जमाव जमला आणि त्यांनी हल्ला केला. तक्रारीनुसार, आदेश जाधवने एका व्यक्तीवर चाकूने वार केले. तर राज जाधवने धारदार शस्त्राने हल्ला केला . वाद सोडवण्यासाठी गेलेल्या एका महिलेवरही हल्ला करण्यात आला. या प्रकरणी विनयभंगाचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे..Devendra Fadnavis: मार्करवरून वाद उफाळला! राज ठाकरेंच्या टीकेला फडणवीसांचं प्रत्युत्तर; म्हणाले- हवं तर ऑइल पेंट वापरू शकता पण....दुसऱ्या गटातील जखमी अभिषेक शंकर दळवी (रा. काटवन खंडोबा रोड) यांच्या तक्रारीवरून नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार, मंगळवारी रात्री सुयोग पार्क परिसरात तीन दुचाकीस्वारांच्या टोळीने त्यांना आणि त्यांच्या मित्राला अडवले. टोळीतील काही सदस्य विळा, लाकडी दांडके आणि लोखंडी रॉड घेऊन आले होते. त्यांना मारहाण करण्यात आली आणि "आमच्या वॉर्डात येऊ नको, नाहीतर आम्ही तुम्हाला जिवंत सोडणार नाही" अशी धमकी देण्यात आली. अभिषेक दळवी यांनी आरोप केला आहे की, एका आरोपीने त्यांच्या पोटात विळ्याने वार केले, ज्यामुळे ते गंभीर जखमी झाले..माहिती मिळताच कोतवाली आणि तोफखाना पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी हेमंत उर्फ हिरा बाबासाहेब जाधव, आदेश सुरेश जाधव, अक्षय अरुण गाडीलकर आणि ऋषिकेश नितीन घुले या चार आरोपींना अटक केली. याप्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षक प्रवीण पाटील तपास करत आहेत. निवडणूक प्रचारादरम्यान उमेदवारांना धमकावणे आणि निवडणूक प्रचाराच्या नावाखाली गोंधळ निर्माण करणे असे तीन अदखलपात्र गुन्हे तोफखाना पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आले. उमेदवाराच्या कुटुंबातील सदस्याच्या गाडीची तोडफोड केल्याची घटनाही नोंदवण्यात आली. याव्यतिरिक्त, निवडणूक शत्रुत्वाशी संबंधित हल्ल्याचे अंदाजे चार गुन्हे दाखल करण्यात आले..EC Press Conference: मार्करवरून गोंधळ! शाई पुसरली जात नाही; निवडणूक आयोगाचा ठाम नकार, सांगितलं- फेक नरेटिव्ह....मंगळवारी, खुल्या प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी, उमेदवारांनी घरोघरी जाऊन प्रचार केला. प्रभाग क्रमांक १० मध्ये, दोन प्रतिस्पर्धी उमेदवार एकमेकांसमोर आल्यामुळे परिस्थिती तणावपूर्ण बनली. पोलीस वेळेवर पोहोचल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आली आणि कोणताही गुन्हा दाखल झाला नाही. सावेडी परिसरातही दोन वेगवेगळ्या घटना घडल्या. प्रभाग क्रमांक २ मध्ये, एका तरुणाला त्याच्या दर्जावरून मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप आहे. उमेदवाराच्या नातेवाईकाने धमकावल्याचा गुन्हा तोफखाना पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.