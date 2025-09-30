अहिल्यानगर

Aklapur Earthquake Shock: 'भूकंपाच्या धक्क्याने अकलापूर हादरले'; तीव्रता २.९ रिश्टर स्केलची नोंद,अकलापूर पंचक्रोशीत भीतीचे वातावरण

Aklapur Shaken by 2.9 Magnitude Quake: दुपारी ११.५६ वाजता हा धक्का जाणवला. यापूर्वी ता. १४ ला याच गावांना २.४ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा धक्का बसला होता. त्यामुळे पंधरा दिवसांत दोनदा भूकंपाचा अनुभव या भागाने घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या भागात भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत.
Tremors shake Aklapur and surrounding villages; mild earthquake of 2.9 magnitude reported.

सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर: संगमनेर तालुक्यातील बोटा, घारगाव, अकलापूर आणि परिसरातील गावांना आज दुपारी भूकंपाचा धक्का बसला. भूकंपाची तीव्रता २.९ रिश्टर स्केल इतकी नोंदवण्यात आली. या धक्क्यामुळे घरातील भांडी, डबे पडल्याचे नागरिकांनी सांगितले. या प्रकारामुळे अकलापूर पंचक्रोशीतील गावांत भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे.

