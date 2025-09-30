Aklapur Earthquake Shock: 'भूकंपाच्या धक्क्याने अकलापूर हादरले'; तीव्रता २.९ रिश्टर स्केलची नोंद,अकलापूर पंचक्रोशीत भीतीचे वातावरण

संगमनेर: संगमनेर तालुक्यातील बोटा, घारगाव, अकलापूर आणि परिसरातील गावांना आज दुपारी भूकंपाचा धक्का बसला. भूकंपाची तीव्रता २.९ रिश्टर स्केल इतकी नोंदवण्यात आली. या धक्क्यामुळे घरातील भांडी, डबे पडल्याचे नागरिकांनी सांगितले. या प्रकारामुळे अकलापूर पंचक्रोशीतील गावांत भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.आज दुपारी ११.५६ वाजता हा धक्का जाणवला. यापूर्वी ता. १४ ला याच गावांना २.४ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा धक्का बसला होता. त्यामुळे पंधरा दिवसांत दोनदा भूकंपाचा अनुभव या भागाने घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या भागात भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत. यापूर्वीही आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने या गावांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवली होती..या भागाला अनेक वर्षांपासून भूकंपाचे धक्के बसत आहेत. या भागात भूकंपमापक यंत्र बसवण्यासाठी मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहे.- आमदार अमोल खताळ.Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.गेल्या अनेक वर्षांपासून बोटा परिसरासह आदी गावांना देखील भूकंपाचे धक्के बसत आहेत. संबंधित विभागाने याचा शास्त्रीय अभ्यास करून ठोस उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे, तसेच या भागात भूकंपमापक यंत्र देखील बसवणे गरजेचे आहे.- विकास शेळके, माजी सरपंच, बोटा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.