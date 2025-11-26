अहिल्यानगर

Ahilyanagar Politics: 'एकनाथ शिंदेंचा अहिल्यानगर जिल्ह्यात भाजपला चेकमेट': नाराज भाजपवासीयांना आधार देऊन पक्ष विस्ताराची धोरणी खेळी..

BJP checkmate: शिंदे गटाने या कार्यकर्त्यांना संघटनात योग्य स्थान, राजकीय मान्यता आणि थेट नेतृत्वाशी संपर्क यांची हमी दिल्याने त्यांच्यात नवीन उत्साह निर्माण झाला आहे. परिणामी, अनेक नाराज भाजप कार्यकर्ते शिंदेकडे स्थलांतर करत आहेत.
Political Chess in Ahilyanagar: Eknath Shinde Gains Ground by Backing Discontented BJP Members

Political Chess in Ahilyanagar: Eknath Shinde Gains Ground by Backing Discontented BJP Members

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-सतीश वैजापूरकर

शिर्डी: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पालिका निवडणुकीच्या मैदानात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रभावी भूमिका बजावताना दिसत आहेत. भाजपत कोंडी झालेल्या उमेदवारांना नगराध्यक्षपदाची संधी देऊन त्यांनी नव्याने डाव मांडला आहे. पालिका निवडणुकांचा निकाल काहीही लागो, शिंदे यांच्या या खेळीमुळे जिल्ह्यातील भाजपच्या प्रभावाला तात्पुरता तरी चेकमेट बसला आहे. नाराज भाजपवासीयांमुळे शिंदे यांना पक्ष विस्ताराची संधी मिळाली, ती त्यांनी बरोबर साधली.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Ahmednagar
political
Eknath Shinde
district
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com