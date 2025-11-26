Ahilyanagar Politics: 'एकनाथ शिंदेंचा अहिल्यानगर जिल्ह्यात भाजपला चेकमेट': नाराज भाजपवासीयांना आधार देऊन पक्ष विस्ताराची धोरणी खेळी..

-सतीश वैजापूरकर शिर्डी: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पालिका निवडणुकीच्या मैदानात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रभावी भूमिका बजावताना दिसत आहेत. भाजपत कोंडी झालेल्या उमेदवारांना नगराध्यक्षपदाची संधी देऊन त्यांनी नव्याने डाव मांडला आहे. पालिका निवडणुकांचा निकाल काहीही लागो, शिंदे यांच्या या खेळीमुळे जिल्ह्यातील भाजपच्या प्रभावाला तात्पुरता तरी चेकमेट बसला आहे. नाराज भाजपवासीयांमुळे शिंदे यांना पक्ष विस्ताराची संधी मिळाली, ती त्यांनी बरोबर साधली..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...शिंदे गटाचे शेवगाव आणि श्रीरामपूर पालिकांचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार पूर्वाश्रमीचे भाजपचे आहेत. तेथे कोंडी झाल्याने त्यांनी सरळ शिंदे यांना साद घातली. त्यांनीही लगेचच प्रतिसाद देत एकापाठोपाठ एक नगरपालिकांतील आपले नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार निश्चित केले. या शिवाय संगमनेर, श्रीगोंदा आणि नेवाशात देखील त्यांचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार उभे आहेत. भाजपने बारापैकी दहा पालिकांत नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार उभे केले आहेत. शिंदे गटाने सात पालिकात नगराध्यक्षपदासाठी आपले उमेदवार उभे केले आहेत. ही संख्या लक्षात घेतली, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात शिंदे यांनी कमीत कमी वेळात किती मोठी झेप घेतली, हे लक्षात येते. निकाल काहीही लागो, भाजपतील नाराजांना सोबत घेऊन त्यांना मांडलेला हा डाव पक्ष विस्तारासाठी कमालीचा यशस्वी ठरणार आहे..काल त्यांनी श्रीरामपूर आणि जामखेड येथे सभा घेतल्या. श्रीरामपूरच्या सभेत त्यांनी विकासाबरोबरच हिंदुत्वाचा जागर केला. येथे त्यांचे उमेदवार प्रकाश चित्ते यांची लढत थेट पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे भाजपचे उमेदवार श्रीनिवास बिहाणी यांच्या सोबत आहे. जामखेडमध्ये त्यांच्या उमेदवाराची लढत आमदार रोहित पवार आणि भाजपचे निष्ठावान असलेले विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिलेल्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांसोबत आहे. संगमनेरात आमदार अमोल खताळ आणि नेवाशात आमदार विठ्ठलराव लंघे हे तर त्यांचेच आमदार आहेत. भाजपच्या गोटातील नाराजांना त्यांचा पक्ष मोठा आधार ठरतो आहे. कारण हिंदुत्व हा या दोन पक्षांतील समान दुवा आहे..नव्याने तिकडे गेलेल्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना शिंदे यांचा सुखद अनुभव येतो आहे. ते संपर्क करण्यासाठी फोनवर उपलब्ध होतात. उमेदवारांना रसद पुरवून त्यांच्यामागे ठामपणे उभे राहतात. नव्याने त्यांच्याकडे गेलेला हा नाराजांचा गट खूश आहे. खरे तर महाविकास आघाडीने भाजपचा प्रभाव रोखण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...‘मविआ’चे नेते अडकले मुंबईतसंगमनेरातील निवडणुकीत काॅंग्रेस पक्षाचे चिन्ह नाही. याउलट महायुतीचे महत्त्वाचे तीनही पक्ष आपले चिन्ह या निवडणुकीच्या निमित्ताने जनतेपर्यंत नेण्यास प्राधान्य देत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्य अजित पवार प्रचार दौऱ्यासाठी बाहेर पडले. महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते अद्याप जाहीर न झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवर मंथन करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिंदे यांनी अहिल्यानगरमध्ये रचलेली खेळी जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.