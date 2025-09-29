Vishram Ganga River: 'चिलेखनवाडीत वृद्धाचा अंगावर भिंत पडून मृत्यू'; विश्राम गंगा नदीला पाचव्यांदा पूर, पिकांचे नुकसान

कुकाणे: नेवासे तालुक्यात मुसळधार पावसाने कुकाणे परिसरात पाचव्यांदा नद्या नाले ओढ्यांना महापूर आले आहेत. शनिवार (ता.२७) रात्रभर कुकाणे परिसरात उच्चांकी पाऊस कोसळल्याने पंचक्रोशीतील नद्यांचे पाणी पुलावरून वाहत असल्याने दहा गावांची वाहतूक खोळंबली होती. चिलेखनवाडीमध्ये पिराजी भीमराव पिटेकर यांचा मृत्यू झाला..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.या मुसळधार पावसामुळे कुकाणे, जैऊर हैबती, चिलेखनवाडी, देवसडेत नद्यांचे पाणी शेत शिवारात जाऊन पिकांसह शेतातील माती वाहून गेली. अनेकांच्या गोठ्यात, कांदा चाळी पुराचे पाणी शिरून शेती व पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने हजारो हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या अतिवृष्टीने घराची भिंत अंगावर पडून चिलेखनवडीत एक जणांचा मृत्यू झाला..नेवासे तालुक्यासह कुकाण्यात गेल्या पंधरा दिवसापासून धो- धो पाऊस बरसत आहे. चार दिवसापूर्वीच जिल्ह्यात उच्चांकी पावसाची नोंद कुकाण्यात झाली होती शनिवारी रात्री पुन्हा रात्रभर धो धो मुसळधार पाऊस बरसला. या पावसामुळे कुकाणे, जेऊर हैबती, चिलेखनवाडी, अंतरवाली, देवसडे, वडुले, नांदूर शिकारी गावांच्या नद्यांना महापुराचे स्वरूप आले होते.चिलेखनवाडी येथील पिराजी भीमराव पिटेकर (वय ८०) यांच्या अंगावर राहत्या घराची भिंत कोसळून त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. सर्वत्र नद्यांना महापूर आल्याने सर्वच रस्ते दिवसभर बंद होते..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.हे रस्ते बंदकुकाणे-घोडेगाव, कुकाणे-नेवासे, कुकाणे-शेवगाव, कुकाणे- दहिगाव-ने, कुकाणे- चिलेखनवाडी अंतरवाली, कुकाणे- देडगाव, चिलेखनवाडी-देवसडे, तेलकुडगाव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.