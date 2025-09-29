अहिल्यानगर

Vishram Ganga River: 'चिलेखनवाडीत वृद्धाचा अंगावर भिंत पडून मृत्यू'; विश्राम गंगा नदीला पाचव्यांदा पूर, पिकांचे नुकसान

Tragedy in Chilekhanwadi: अनेकांच्या गोठ्यात, कांदा चाळी पुराचे पाणी शिरून शेती व पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने हजारो हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या अतिवृष्टीने घराची भिंत अंगावर पडून चिलेखनवडीत एक जणांचा मृत्यू झाला.
Floodwaters from Vishram Ganga river damage crops, while a wall collapse in Chilekhanwadi claims an elderly man’s life.

Floodwaters from Vishram Ganga river damage crops, while a wall collapse in Chilekhanwadi claims an elderly man’s life.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुकाणे: नेवासे तालुक्यात मुसळधार पावसाने कुकाणे परिसरात पाचव्यांदा नद्या नाले ओढ्यांना महापूर आले आहेत. शनिवार (ता.२७) रात्रभर कुकाणे परिसरात उच्चांकी पाऊस कोसळल्याने पंचक्रोशीतील नद्यांचे पाणी पुलावरून वाहत असल्याने दहा गावांची वाहतूक खोळंबली होती. चिलेखनवाडीमध्ये पिराजी भीमराव पिटेकर यांचा मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
rain
death
wall
district
rain damage crops
elderly violence
Rainwater drainage issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com