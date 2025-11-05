अहिल्यानगर

Ahilyanagar Municipal Elections: अहिल्यानगर जिल्ह्यात ‘इलेक्शन फिव्‍हर’; ११ नगरपरिषदा, १ नगरपंचायतीचा बिगूल; एका महिन्यात धुराळा..

Poll bugle sounded in Ahmednagar: डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या या निवडणुकीत १२ नगराध्यक्ष जनतेतून निवडून येणार आहेत. काही नगरपरिषदांवर तीन ते पाच वर्षांपर्यंत प्रशासकराज होते. मागील निवडणुकीत पाथर्डी, शेवगाव, भाजप, राहाता, शिर्डी या नगरपरिषदांवर भाजपची सत्ता होती.
अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदा व १ नगरपंचायतींसाठी येत्या २ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. इच्छुकांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. सर्व प्रक्रियेला केवळ एक महिना बाकी असल्याने अर्ज भरणे, प्रचार करणे आदींसाठी उमेदवारांची कसरत होणार आहे.

