अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदा व १ नगरपंचायतींसाठी येत्या २ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. इच्छुकांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. सर्व प्रक्रियेला केवळ एक महिना बाकी असल्याने अर्ज भरणे, प्रचार करणे आदींसाठी उमेदवारांची कसरत होणार आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.श्रीरामपूर, संगमनेर, कोपरगाव, राहुरी, देवळाली प्रवरा, राहाता, पाथर्डी, श्रीगोंदे, शेवगाव, जामखेड व शिर्डी या नगरपरिषदांसाठी व नेवासे नगरपंचायतीसाठी मतदान होत आहे. उर्वरित पारनेर, अकोले व कर्जत नगरपंचायतींचा यामध्ये समावेश नाही. नगराध्यक्ष जनतेतून निवडला जाणार असल्याने नगरसेवक व नगराध्यक्ष अशा दोन्ही पातळींवर प्रचाराला वेग येणार आहे..डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या या निवडणुकीत १२ नगराध्यक्ष जनतेतून निवडून येणार आहेत. काही नगरपरिषदांवर तीन ते पाच वर्षांपर्यंत प्रशासकराज होते. मागील निवडणुकीत पाथर्डी, शेवगाव, भाजप, राहाता, शिर्डी या नगरपरिषदांवर भाजपची सत्ता होती. शेवगाव व राहुरी नगरपरिषदेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), तर जामखेड नगरपरिषदेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) या पक्षाची सत्ता होती. संगमनेर व श्रीगोंदे नगरपरिषदेवर काँग्रेसची सत्ता होती. कोपरगावचा नगराध्यक्ष अपक्ष होता. जिल्ह्यात एकूण १५२ प्रभागांमधून २८९ नगरसेवक निवडून येणार आहेत, तर १२ नगराध्यक्ष जनतेतून निवडून येतील..एकूणच सध्याच्या परिस्थितीचा विचार केल्यास महायुतीकडे सात, तर महाविकास आघाडीकडे तीन जागांवर वर्चस्व होते. इतर पक्षामध्ये क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाकडे नेवासे नगरपरिषदेची सत्ता होती, तर कोपरगावमध्ये अपक्षाची सत्ता होती. एकूणच मागील पक्षाच्या बलाबलाचा विचार करता भाजपकडे सर्वाधिक जागा होत्या. डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी व महायुतीत लढतीपेक्षा स्थानिक पातळीवर वेगळी युती करून नगरसेवक निवडून आणण्यात भर देण्यात येईल, अशी शक्यता आहे. प्रचाराला केवळ एक महिना बाकी आहे. त्यामुळे नेत्यांची व इच्छुकांची धावपळ सुरू झाली आहे. प्रत्येक भागातील विधानसभा सदस्य आपल्याच गटातील नगरसेवक, नगराध्यक्ष निवडून आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहे. त्यामुळे वर्चस्वासाठी प्रत्येक नेत्याच्या दृष्टीने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार आहे..नगरपरिषद, प्रभाग व जागाश्रीरामपूर - १७-३४संगमनेर - १५-३०कोपरगाव - १५-३०राहुरी - १२-२४देवळाली प्रवरा -१०-२१राहाता - १०-२०पाथर्डी - १०-२०श्रीगोंदे - ११-२२शेवगाव - १२-२४जामखेड - १२-२४शिर्डी - ११-२३नेवासे - १७-१७एकूण प्रभाग-१५२एकूण नगरसेवक-२८९एकूण नगराध्यक्ष -१२ .अखेरच्या पंचवार्षिकमधील सत्तामहायुती ७भाजप - पाथर्डी, शेवगाव, भाजप, राहाता, शिर्डी,राष्ट्रवादी (अजित पवार) - शेवगाव, राहुरीमहाविकास आघाडी ३राष्ट्रवादी(शरद पवार) - जामखेडकॉंग्रेस - संगमनेर, श्रीगोंदे.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...इतरपक्ष २क्रांतिकारी शेतकरी पक्ष - नेवासेअपक्ष - कोपरगावप्रत्येक नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी नगराध्यक्ष हे जनतेतून निवडून येणार आहेत. त्यामुळे राखीव गटानुसार संबंधितांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.