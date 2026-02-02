अहिल्यानगर

आईच्या डोळ्यांतून अश्रू! समोर उभा असलेला मुलगा हरवला, हृदयस्पर्शी मिलाफ, मुलगा दिसताच आईने घट्ट मिठी मारली!

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीरामपूर: रात्रीची वेळ, पोलिस ठाण्याची शांतता... अचानक आईच्या डोळ्यांतून अश्रू. समोर उभा असलेला तिचा हरवलेला मुलगा. काही तासांपूर्वी ओळख, पत्ता, नाव काहीच ठाऊक नसलेला भटकंती करणारा युवक आणि पहाटे दोन वाजता झालेला मिलाफ पाहून पोलिस कर्मचाऱ्यांच्याही डोळ्यांत पाणी तरळले. ही घटना आहे, बेलापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील उक्कलगाव येथील.

