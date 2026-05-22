Maharashtra Politics: आमदार होईपर्यंत अनवाणी’ संकल्प पूर्ण; नवसपूर्तीप्रसंगी नेता अन् कार्यकर्त्याच्या डोळ्यांत आश्रू, शिर्डीत निष्ठेचे अनोखे दर्शन..

शिर्डी: कोल्हे परिवारातील कुणी आमदार होत नाही, तोपर्यंत अनवाणी राहील, असा संकल्प कोपरगाव शहरातील युवा कार्यकर्ते वासुदेव शिंदे यांनी केला होता. युवानेते विवेक कोल्हे यांनी विधान परिषदेचे आमदार म्हणून शपथ घेतली..त्यानंतर आज साईंच्या नगरीत कोल्हे यांच्या उपस्थितीत त्यांनी पायात नवी चप्पल घालून संकल्पपूर्ती केली. यावेळी नेता आणि कार्यकर्ता या दोघांच्याही डोळ्यात अश्रू तरळले. कार्यकर्त्यांनी आपल्या नेत्यावर किती निष्ठा असते, याचे दर्शनही यानिमित्ताने घडले. या आगळ्यावेगळ्या संकल्पपूर्तीस कोल्हे यांच्या पत्नी रेणुका कोल्हे या देखील उपस्थित होत्या..शिंदे यांनी पायात नवी चप्पल घालताच कार्यकर्त्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट करीत साईनामाचा गजर केला. कोल्हे यांनी त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली. सहा वर्षांपूर्वी कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीत अवघ्या चारशे मतांनी कोल्हेंचा पराभव झाला. त्याच दिवशी शिंदे यांनी हा संकल्प केला. नाट्यमय राजकीय घडामोडीनंतर विवेक कोल्हे यांना आमदारकीची संधी मिळाली. आज साईबाबांच्या नगरीत येऊन शिंदे यांनी तब्बल सहा वर्षांच्या कालावधीनंतर कोल्हे यांच्या साक्षीने नवी चप्पल घालीत संकल्पपूर्ती केली..या संकल्पपूर्तीपूर्वी कोल्हे यांनी साई समाधीचे सपत्नीक दर्शन घेतले. साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी शिर्डीचे माजी नगराध्यक्ष शिवाजी गोंदकर, गजानन शर्वेकर, सचिन शिंदे, सचिन तांबे, सचिन भणगे, चेतन कोते उपस्थित होते..गेली सहा वर्षे कोल्हे परिवाराकडे कुठलीही सत्ता नव्हती, तरीही कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांची फळी मजबूत राहिली. आमच्या दृष्टीने ही भूषणावह बाब आहे. वासुदेव शिंदे यांच्या सारखा कार्यकर्ता सहा वर्षे अनवाणी वावरतो आणि आज मला आमदारकी मिळाल्यानंतर संकल्पपूर्ती करतो, हा माझ्या जीवनातील भावनिक क्षण आहे.-विवेक कोल्हे, आमदार.