Ram Shinde: कर्डिलेंनी सर्वसामान्यांना न्याय दिला : प्रा. राम शिंदे: स्व. शिवाजीराव कर्डिले यांना सर्वपक्षीय श्रद्धांजली

अहिल्यानगर: जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष तथा आमदार स्व. शिवाजीराव कर्डिले यांनी सर्वसामान्यांना नेहमीच आधार दिला. जिल्हा बँकेच्या याच सभागृहात एक महिन्यापूर्वी बँकेची सर्वसाधारण सभा पार पडली होती. त्यानंतर आता शोकसभेचे आयोजन करण्याची वेळ आली, ही बाब मनाला खेद देणारी आहे, अशा शब्दांत विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली..कर्डिले यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी गुरुवारी नगरला सहकार सभागृहात शोकसभा झाली. या वेळी प्रा. शिंदे यांच्यासह आमदार सर्वश्री मोनिका राजळे, आशुतोष काळे, संग्राम जगताप, विक्रमसिंह पाचपुते, विठ्ठलराव लंघे, अमोल खताळ, काशिनाथ दाते तसेच राज्याच्या आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प कृती समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष माधवराव कानवडे, ज्येष्ठ संचालक अण्णासाहेब म्हस्के, भानुदास मुरकुटे, चंद्रशेखर घुले पाटील, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, माजी खासदार सदाशिव लोखंडे, अक्षय कर्डिले, दिलीप भालसिंग, प्रशांत गायकवाड, संदीप कोतकर, सत्यजित कदम, उदयन गडाख, राजेंद्र फाळके आदी उपस्थित होते..अहिल्यानगर जिल्हा हा संस्थानिक व प्रस्थापितांचा जिल्हा आहे. या ठिकाणी कर्डिले यांनी प्रत्येक वेळी वेगवेगळी राजकीय समीकरणे असताना सहा वेळा निवडून येण्याची किमया साधली. त्यांनी जिल्हा बँकेत प्रवेश केल्यानंतर ही बँक खऱ्या अर्थाने साखर कारखानदारांसोबत शेतकऱ्यांची व दूध उत्पादकांची असल्याचे त्यांच्या कामातून दाखवून दिले असेही प्रा. शिंदे म्हणाले..पोपटराव पवार यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. आमदार राजळे यांनी पाथर्डी तालुक्यातील गावे दत्तक घेत कार्यकर्त्यांना आधार देऊ, असे सांगितले. पाचपुते पिता-पुत्रांनी आपण कर्डिले कुटुंबीयांच्या पाठिशी भाऊ म्हणून उभे राहू, असे सांगितले. बॅंकेचे उपाध्यक्ष कानवडे यांनी बॅंकेतील कामांबाबतच्या आठवणी सांगितल्या. ज्येष्ठ संचालक म्हस्के यांनी कर्डिले दिलदार व्यक्तिमत्त्व होते, असे सांगितले. जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे यांनी मनोगतातून कर्डिले यांच्या कामाच्या शैलीबाबत माहिती दिली. माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी आभार मानले..अक्षय कर्डिलेंना साथ द्या!शिवाजीराव कर्डिले यांचे पुत्र अक्षय कर्डिले यांना साथ द्यावी. त्यांचा वारसा पुढे सुरू ठेवण्यासाठी राहुरी मतदार संघातून उमेदवारी द्यावी, तसेच जिल्ह्यातील कर्डिले यांच्या समर्थकांनी व भाजपच्या नेत्यांनी अक्षय यांना पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन उपस्थित मान्यवरांनी यावेळी केले..