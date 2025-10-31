अहिल्यानगर

Ram Shinde: कर्डिलेंनी सर्वसामान्यांना न्याय दिला : प्रा. राम शिंदे: स्व. शिवाजीराव कर्डिले यांना सर्वपक्षीय श्रद्धांजली

Emotional Tribute to Late Shivajirao Kardile: पोपटराव पवार यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. आमदार राजळे यांनी पाथर्डी तालुक्यातील गावे दत्तक घेत कार्यकर्त्यांना आधार देऊ, असे सांगितले. पाचपुते पिता-पुत्रांनी आपण कर्डिले कुटुंबीयांच्या पाठिशी भाऊ म्हणून उभे राहू, असे सांगितले.
Prof. Ram Shinde offering floral tribute to late Shivajirao Kardile during the all-party condolence meet in Ahmednagar.



सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष तथा आमदार स्व. शिवाजीराव कर्डिले यांनी सर्वसामान्यांना नेहमीच आधार दिला. जिल्हा बँकेच्या याच सभागृहात एक महिन्यापूर्वी बँकेची सर्वसाधारण सभा पार पडली होती. त्यानंतर आता शोकसभेचे आयोजन करण्याची वेळ आली, ही बाब मनाला खेद देणारी आहे, अशा शब्दांत विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली.

