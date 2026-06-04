Shrirampur Crime: रक्ताच्या नात्याला काळिमा! वडिलांच्या चापटीचा संताप अनावर; बीई इंजिनिअर मुलाकडून वडिलांची हत्या, श्रीरामपूरमध्ये धक्कादायक घटना

श्रीरामपूर : आई-वडील लहान भावालाच जास्त जीव लावतात, तसेच वडिलांनी मारलेल्या चापटीचा राग मनात धरून मुलानेच वडिलांचा खून केला. ही घटना खंडाळा (ता. श्रीरामपूर) येथे बुधवारी (ता.३) सकाळी ६ वाजेच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी भारती सचिन ढोकचौळे (वय ५०, रा. खंडाळा, ता. श्रीरामपूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून त्यांचा मुलगा प्रणव याच्याविरुद्ध शहर पोलिसात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यास अटक करण्यात आली..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.भारती या अशोकनगर सहकारी साखर कारखान्यात क्लार्क म्हणून नोकरीस आहेत. त्यांचे पती सचिन यांच्यासह अशोकनगर फाटा येथे राहतात. त्यांना प्रणव आणि संकेत अशी दोन मुले आहेत. मोठा मुलगा प्रणव बी. ई. मेकॅनिकल आहे. तो गुजरात येथे नोकरीला होता. लहान मुलगा संकेत हा छत्रपती संभाजीनगर येथे इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेत आहे. १५ दिवसांपूर्वीच प्रणव नोकरी सोडून खंडाळा येथील आजोबांच्या घरी आला होता. मुलगा घरी आल्यामुळे भारती व सचिन हेदेखील खंडाळा येथे आले होते..बुधवारी सकाळी ६ वाजेच्या सुमारास भारती झोपेतून उठल्या. तेव्हा त्यांचे पती हॉलमध्ये झोपलेले होते. सासू बेडमध्ये, तर सासरे अंगणात साफसफाई करत होते. प्रणव घराबाहेर चकरा मारत होता. यावेळी भारती घराच्या पाठीमागील बाथरूममध्ये गेल्या. त्यांना पती सचिन यांच्या डोक्यातून रक्ताच्या धारा वाहताना दिसल्या. शेजारीच रक्ताने माखलेला टिकाव पडलेला होता. घाबरलेल्या भारती यांनी सासू-सासऱ्यांना आवाज दिला..पतीला उठवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोपर्यंत त्यांचा मृत्यू झाला होता. भारती यांनी घराबाहेर उभा असलेल्या प्रणवला हाक दिली. त्याने घरात येण्यास नकार दिला. त्यावेळी त्याने वडिलांना मीच मारल्याचे सांगितले. याप्रकरणी शहर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.धाकटा मुलगा लाडका?तुम्ही दोघेही लहानपणापासून लहान भाऊ संकेतलाच जीव लावता. रात्री पप्पांनी माझ्या डोक्यात चापट मारली होती. त्याचा राग माझ्या डोक्यात होता. म्हणूनच मी त्यांना टिकाव मारून जिवानिशी ठार मारले, प्रणवने ओरडून सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.