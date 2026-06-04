अहिल्यानगर

Shrirampur Crime: रक्ताच्या नात्याला काळिमा! वडिलांच्या चापटीचा संताप अनावर; बीई इंजिनिअर मुलाकडून वडिलांची हत्या, श्रीरामपूरमध्ये धक्कादायक घटना

BE engineer son kills father in Shrirampur family dispute: वडिलांच्या चापटीचा सूड घेण्यासाठी बीई मेकॅनिकल मुलाकडून टिकावने हल्ला; लहान भावावरच्या जिवापोटी संताप अनावर होऊन खंडाळा येथे थरारक खून
Blood Ties Broken: Son Confesses to Killing Father in Ahmednagar District

Blood Ties Broken: Son Confesses to Killing Father in Ahmednagar District

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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श्रीरामपूर : आई-वडील लहान भावालाच जास्त जीव लावतात, तसेच वडिलांनी मारलेल्या चापटीचा राग मनात धरून मुलानेच वडिलांचा खून केला. ही घटना खंडाळा (ता. श्रीरामपूर) येथे बुधवारी (ता.३) सकाळी ६ वाजेच्या सुमारास घडली. ​याप्रकरणी भारती सचिन ढोकचौळे (वय ५०, रा. खंडाळा, ता. श्रीरामपूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून त्यांचा मुलगा प्रणव याच्याविरुद्ध शहर पोलिसात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यास अटक करण्यात आली.

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