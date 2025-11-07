Ravindra Dhangekar: जैन मंदिराच्या जागेसाठी लढा उभारणार : माजी आमदार रवींद्र धंगेकर; नियम डावलून जागेचा विक्री व्यवहार

अहिल्यानगर: शहरातील जैन समाजाची ऐतिहासिक जागा व त्या ठिकाणी असलेल्या मंदिराची जागा विकण्यात आली आहे. नियम डावलून या जागेचा विक्री व्यवहार झाला आहे. या प्रकरणी दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी लढा उभारणार असल्याचे पुण्याचे माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी अहिल्यानगर येथे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.जैन समाजातील काही विश्वस्तांनी चुकीच्या पद्धतीने कारभार करत ही जागा विक्रीला काढल्याचे शिवसेनेचे शहरप्रमुख किरण काळे यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले. या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार धंगेकर यांनी धर्मादाय उपायुक्त, महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत भूमिका जाहीर केली. खासदार नीलेश लंके, युवा सेनेचे राज्य सहसचिव विक्रम राठोड, शिवसेनेचे मनोज गुंदेचा, विकेश गुंदेचा, महावीर मुथा यांच्यासह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..धंगेकर म्हणाले, मंगूबाई व्होरा यांनी जैन समाजाचे मंदिर आणि धार्मिक कार्यासाठी ही जागा दिली. त्यांच्या दानपत्रामध्ये या जागेची विक्री करू नये, अशी इच्छा व्यक्त केलेली आहे. महानगरपालिकेच्या नोंदीमध्ये सुमारे ७० वर्षांपासून मंदिर म्हणून जागेची नोंद आहे. मात्र, तरीही काही विश्वस्तांनी धर्मादाय आयुक्तांची कोणतीही परवानगी न घेता वृत्तपत्रामध्ये जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करून जागा विक्रीला काढली..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न... नीलेश लंके म्हणाले, धार्मिक स्थळाची जागा बळकावण्याचा प्रकार झाल्यास लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही एकत्र आलो आहोत. याबाबत महानगरपालिकेचे आयुक्त डांगे यांची भेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.