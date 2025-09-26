Heavy Rains Hit: 'करंजीत फळबागा नष्ट होण्याची भीती'; पाण्यामुळे फळं, पानं गळू लागली, अतिवृष्टीचा फटका

करंजी : गेल्या १३ दिवसांपूर्वी आलेल्या अतिवृष्टीने व त्यानंतर सततच येत असलेल्या पावसामुळे फळबागा पाण्यात आहेत. अतिपाण्यामुळे संपूर्ण फळ बागाच नष्ट होण्याची भीती करंजी परिसरात निर्माण झाली आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.करंजी, सातवड, देवराई, मोहोज (ता. पाथर्डी) येथे १४ सप्टेंबरला अतिवृष्टी झाली. तेव्हापासून दररोज पाऊस येत आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, तर काही शेतकऱ्यांच्या फळबागा आजही पाण्यात आहेत. करंजी येथील प्रगतिशील शेतकरी बाबा कोंडिबा क्षेत्रे यांच्याकडे साडेतीन एकर जमीन आहे. त्यामध्ये एक एकर मोसंबी व अडीच एकर संत्र्याची बाग आहे. सुमारे सातशे झाडे असून, ती दहा व बारा वर्षांची आहेत. दरवर्षी लाखो रुपये फळबागेतून उत्पन्न मिळत होते; मात्र यावर्षी अति पावसामुळे त्यांच्या शेतात पाणी साचले आहे. .क्षेत्रे यांची जमीन टेकडीलगतच असल्याकारणाने टेकडीवरचे पाझरलेले पाणी सततच शेतामध्ये येत आहे. शेतातून दोन पाईपद्वारे त्यांनी पाणी निघून जाण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, तरीही पाणी वरून जास्त प्रमाणात येत असल्यामुळे शेतातले पाणी कमी होईना. गेल्या काही दिवसांपासून फळझाडे पाण्यात राहिल्याने आता फळझाडांच्या मुळ्या सडायला लागल्या आहेत. तोडणीला आलेले फळ व पानेही आता गळू लागले आहेत. गळलेली पाने, फुले पाण्यावर तरंगत आहेत. आणखी पंधरा दिवस फळझाडे पाण्यातच राहिल्याने पाण्याचा निचरा झाला नाही, तर संपूर्ण बागच उद्ध्वस्त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जीवापाड जपलेली फळबाग पाहून शेतकरी चिंतातूर होत आहेत. अशीच परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर फळबागांची झाली आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.दहा वर्षे चांगले उत्पन्न बागेमधून मिळत होते. मात्र, आता बागच नष्ट झाल्यामुळे आगामी पाच-सात वर्षे पिके घेता येणार नसल्याने कुटुंबाची चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता, नव्याने प्रभाग लागवड होऊन किमान पाच वर्षे लागणार आहेत. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांच्या फळबागाचे उत्पन्न गृहीत धरून राज्य शासनाने मदत करावी.- बाबासाहेब क्षेत्रे, शेतकर, करंजी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.