Nilesh Lanke: रस्त्यांचे काम मंजूर आराखड्यानुसारच करा: खासदार नीलेश लंके, सार्वजनिक बांधकामच्या अधिकाऱ्यांसह ठेकेदारांना सूचना

पारनेर : पारनेर शहरातील विघ्नहर्ता रुग्णालय ते हिंद चौक दरम्यानच्या मुख्य रस्त्याचे काम मंजूर आराखड्यानुसारच पूर्ण करण्यात यावे आणि शहराच्या पुढील पन्नास वर्षांच्या विकासाचा विचार करून सर्व आवश्यक नागरी सुविधांची त्यात तरतूद करण्यात यावी, अशा स्पष्ट सूचना खासदार नीलेश लंके यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकारी व संबंधित ठेकेदार कंपनीच्या प्रतिनिधींना दिल्या..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.देवीभोयरे फाटा ते खडकी (अहिल्यानगर) या ४८ किलोमीटर लांबीच्या राज्य मार्गाचे काम महाराष्ट्र रस्ते सुधारणा प्रकल्पांतर्गत सुरू आहे. या सिमेंट काँक्रीट रस्त्यासाठी खासदार लंके यांच्या माध्यमातून ३६२ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पारनेर शहरातून जाणाऱ्या या रस्त्याच्या रुंदीकरणाबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पारनेर नगरपंचायत कार्यालयात नुकतीच खासदार लंके यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या..लंके म्हणाले की, रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन मंजूर आराखड्यानुसारच काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शहरातून जाणाऱ्या रस्त्यावर दुभाजक, आधुनिक पथदिवे, सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था आणि नागरिकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, तसेच पारनेर शहरासाठी मुळा धरणातून प्रस्तावित असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवाहिन्या टाकण्यासाठी आवश्यक तरतूद आताच करण्यात यावी, जेणेकरून भविष्यात रस्ता पुन्हा खोदण्याची गरज भासणार नाही..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट. या बैठकीस तहसीलदार गायत्री सौंदाणे, बाजार समितीचे सभापती गंगाराम बेलकर, संचालक रा. या. औटी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष अर्जुन भालेकर, डॉ. बाळासाहेब कावरे, नगराध्यक्षा डॉ. विद्या कावरे, उपनगराध्यक्ष सुप्रिया शिंदे, माजी नगराध्यक्ष नितीन अडसूळ, माजी उपनगराध्यक्ष सुरेखा भालेकर, मुख्याधिकारी प्रियंका शिंदे, पाणीपुरवठा समितीचे सभापती योगेश मते, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, संबंधित ठेकेदार कंपनीचे प्रतिनिधी आणि विविध मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.