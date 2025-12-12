अहिल्यानगर

पारनेर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार! जन्म दाखला बनवला बनावट; बारकोडमुळे प्रकार उघडकीस, मूळ दाखल्यात छेडछाड..

Birth certificate tampering case : बारकोड स्कॅनमुळे बनावट जन्म दाखल्याचा पर्दाफाश; पारनेर तालुक्यात बोगस प्रमाणपत्रांचे जाळे उघड होण्याची शक्यता
Barcode verification exposes tampering in a birth certificate in Parner, revealing a shocking case of document fraud.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-मार्तंड बुचुडे

पारनेर : सध्या राज्यभर बनावट दाखल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यातच सुपे येथील एका सेतू केंद्रात बनावट जन्म दाखल्यावरून आधार नोंदणीचा प्रकार उघडकीस आल्यामुळे तालुक्यात असे किती बनावट दाखल्यांचे वाटप झाले आहे, उघड झालेल्या प्रकरणात संबंधितावर काय कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Ahmednagar
parner
district
Birth Registration

