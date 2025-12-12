पारनेर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार! जन्म दाखला बनवला बनावट; बारकोडमुळे प्रकार उघडकीस, मूळ दाखल्यात छेडछाड..

-मार्तंड बुचुडेपारनेर : सध्या राज्यभर बनावट दाखल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यातच सुपे येथील एका सेतू केंद्रात बनावट जन्म दाखल्यावरून आधार नोंदणीचा प्रकार उघडकीस आल्यामुळे तालुक्यात असे किती बनावट दाखल्यांचे वाटप झाले आहे, उघड झालेल्या प्रकरणात संबंधितावर काय कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.तालुक्यात अनेक अनधिकृत सेतू केंद्र आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकारचे दाखले कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करून बनावट पद्धतीने तयार केली जात असल्याची शक्यता आहे. नुकतीच एक व्यक्ती सुपे येथील सेतू कार्यालयात आधार कार्ड काढण्यासाठी आली. संबंधिताने सादर केलेला जन्मदाखला वाळकी (ता. अहिल्यानगर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा होता. त्यावर सहीच्या खाली असलेला शिक्का सुद्धा वाळकी आरोग्य केंद्राचाच होता. .मात्र, त्यावर सही वेगळी होती. या जन्म प्रमाणपत्रावर असलेला बारकोड स्कॅन केला असता, त्यावर वेगळेच केंद्र आणि नाव दिसून आले. हे जन्म प्रमाणपत्र मुळचे रुईछत्रपती (ता. पारनेर) येथील मुलाचे असून, त्यावरील त्याचे नाव, जन्म तारीख, तसेच आई व वडिलांच्या नावात बदल करण्यात आला होता. या दाखल्यावर मुलाच्या आई व वडिलांचे आधार क्रमांक टाकण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले होते. त्यामुळे आता पारनेर तालुक्यातही बोगस जन्म दाखल्यांचे रॅकेट उघड होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या गैरप्रकाराचा वापर अवैध रहिवासासाठी, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी आणि इतर अनेक कारणांसाठी केला गेल्याचा संशय आहे..आम्ही दिलेले जन्माचे प्रमाणपत्र खरे आहे. पुढे त्यात छेडछाड करून प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे, तसेच त्यातील मुलाचे त्याच्या आई-वडिलांचे व जन्म तारीख आदीमध्ये बदल केले गेले आहेत. प्रमाणपत्रावरील स्कॅनर स्कॅन केल्यावर आमच्या मूळ प्रमाणपत्र दिसत आहे.- डॉ. प्राजक्ता जगताप, आरोग्य अधिकारी,रुई..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.संबंधित जन्मप्रमाणपत्र आमच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून देण्यात आलेले नाही. आमच्या रुग्णालयात जन्म झाल्यानंतर त्यांच्या मागणीच्या वेळी त्यांना जन्माचे प्रमाणपत्र दिले जाते. त्याची ऑनलाईन नोंद होते. त्यावर रुग्णालयाचा शिक्का व आरोग्य अधिकाऱ्याची सही असते. त्यानंतरच ते वितरित केले जाते.- डॉ. अनिल ससाणे, आरोग्याधिकारी, वाळकी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.