Ahilyanagar Fake Liquor Case : शिरसगावमध्ये बनावट विदेशी मद्य विकणाऱ्यास अटक; राज्य उत्पादन शुल्कची कारवाई

कोल्हार: राज्य उत्पादन शुल्कच्या कोपरगाव विभागाने शिरसगावमध्ये (ता.श्रीरामपूर) बनावट विदेशी मद्य विकणाऱ्यास अटक केली. आरोपीकडून एक लाख ४० हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. अहिल्यानगरच्या राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक प्रमोद सोनेने, उपअधीक्षक प्रवीणकुमार तेली यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोपरगाव विभागाचे निरीक्षक एस. एस. हांडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही कारवाई केली. .हांडे म्हणाले, आज सकाळी पहाटे श्रीरामपूर येथे शिरसगाव रस्त्यावर बनावट विदेशी मद्य वाहतूक करताना संशयित पोपट भास्कर पवार (रा.आशीर्वादनगर, काळे वस्तीजवळ, वॉर्ड एक, श्रीरामपूर) याच्या ताब्यातून एक दुचाकी ताब्यात घेतली. दरम्यान, त्याच्या घराची झडती घेतली असता विविध कंपन्यांचे, तसेच मापाच्या भरलेल्या बनावट बॅच असलेल्या १६९ बाटल्या, बनावट बुचे, मोकळ्या बाटल्या, इतर साहित्य हस्तगत करण्यात आले. त्याची मुद्देमालासह किंमत एक लाख ४० हजार ५८५ आहे. .बनावट दारुची ॲन्टोनपार मशिनच्या साहाय्याने तपासणी केली असता विदेशी दारू बनावट असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून आले. हा आरोपी वापरलेल्या बाटल्यांचा पुर्नर वापर करून त्यामध्ये बनावट व आरोग्यास अपायकारक मद्य भरून त्यावर पुन्हा बनावट बुचे लाऊन अवैध दारू विक्री करणाऱ्या व्यक्तींमार्फत विकत होता. गुन्हा नोंदविला असून, श्रीरामपूर न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी दिली आहे. दुय्यम निरीक्षक आर. बी. गायकवाड, के. एम. सुळे, सायली गावडे, एस. एस. गारळे, प्रमिला कासार, यु. जी. काळे, एस. ए. बटुळे, आदी कारवाईत सहभागी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.