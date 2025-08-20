अहिल्यानगर

Ahilyanagar Fake Liquor Case : शिरसगावमध्ये बनावट विदेशी मद्य विकणाऱ्यास अटक; राज्य उत्पादन शुल्कची कारवाई

State Excise Raids Shirasgaon : घराची झडती घेतली असता विविध कंपन्यांचे, तसेच मापाच्या भरलेल्या बनावट बॅच असलेल्या १६९ बाटल्या, बनावट बुचे, मोकळ्या बाटल्या, इतर साहित्य हस्तगत करण्यात आले. त्याची मुद्देमालासह किंमत एक लाख ४० हजार ५८५ आहे.
Shirasgaon Man Held for Selling Spurious Foreign Liquor
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हार: राज्य उत्पादन शुल्कच्या कोपरगाव विभागाने शिरसगावमध्ये (ता.श्रीरामपूर) बनावट विदेशी मद्य विकणाऱ्यास अटक केली. आरोपीकडून एक लाख ४० हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. अहिल्यानगरच्या राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक प्रमोद सोनेने, उपअधीक्षक प्रवीणकुमार तेली यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोपरगाव विभागाचे निरीक्षक एस. एस. हांडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही कारवाई केली.

