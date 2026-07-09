Farmer Struggle: शेती वाचवण्यासाठी माणसं झाली बैल! आईने कुळव, मुलाने ओढली पाभर; जामगावच्या उघडे कुटुंबाची वेदनादायी कहाणी..

अकोले : तालुक्यातील जामगाव येथील आदिवासी शेतकरी भागवत उघडे यांना पेरणी करण्यासाठी बैलजोडी किंवा ट्रॅक्टर मिळाला नाही. त्यामुळे कुटुंबीयांनीच खांद्यावर जोखड घेत भुईमुगाची पेरणी केली. आर्थिक विवंचनेतून उभा राहिलेला हा प्रसंग एका गावातला नाही, तर गावकुसाचे वास्तव दर्शवणारा आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...यंदा पावसाळ्याच्या सुरुवातीची दोन महत्त्वाची नक्षत्रे जवळपास कोरडी गेली. आर्द्रा नक्षत्रात पावसाने हजेरी लावल्यानंतर शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी धावपळ सुरू केली. मात्र, एकाच वेळी सर्वत्र पेरणी सुरू झाल्याने बैलजोडी आणि ट्रॅक्टरची टंचाई निर्माण झाली. आदिवासी भागातही यांत्रिकीकरणामुळे बैलजोड्यांची संख्या लक्षणीय घटली असून जामगावमध्येही मोजक्याच बैलजोड्या शिल्लक आहेत..अडीच एकर जिरायती शेतीवर सहा जणांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या भागवत उघडे यांच्याकडे स्वतःची बैलजोडी किंवा ट्रॅक्टर नाही. वेळेत पेरणी झाली नाही, तर वर्षभराच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, या चिंतेतून त्यांनी मुलगा आणि भावाला पाभर ओढण्यासाठी जुंपले. पेरलेले बियाणे मातीआड करण्यासाठी पत्नी आणि भावजय यांनी कुळव ओढला. कुटुंबातील सर्वांनी श्रमदान करत सुमारे अर्धा एकर क्षेत्रातील भुईमुगाची पेरणी पूर्ण केली..गेल्या वर्षीही बैलजोडी मिळाली नाही म्हणून काही जमीन पडीक राहिली होती. यंदा पाऊस उशिरा आला आणि सर्वांचीच पेरणीची घाई सुरू झाली. ट्रॅक्टरचा नंबर लागत नव्हता, बैलजोडीही मिळत नव्हती. परिस्थितीमुळे कुटुंबीयांच्या मदतीनेच पेरणी करण्याचा निर्णय घेतला. मेहनत खूप झाली; पण वर्षभराच्या भाकरीची आशा जिवंत राहिली.- भागवत उघडे, शेतकरी.Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.वेदनादायी वास्तवजामगावातील भागवत उघडे यांच्या कुटुंबाची ही कथा केवळ एका शेतकऱ्याची व्यथा नाही, तर ग्रामीण भागातील हजारो अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जगण्याचे विदारक वास्तव आहे. शेती करण्यासाठी बैलजोडी नाही, ट्रॅक्टर परवडत नाही आणि वेळ निघून जाऊ नये म्हणून स्वतःलाच पाभर-कुळवाला जुंपावे लागते. एकीकडे शेतीचा वाढता खर्च, तर दुसरीकडे साधनांच्या टंचाईमुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. ही केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नसून कृषी व्यवस्थेपुढे उभा राहिलेला गंभीर प्रश्न आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.