Ahilyanagar Bullpen : बैलाचे खूर मातीत... अन् लक्ष्मीचे पाय घरात! 'शेतकरी चंद्रकांत हजारे यांची भावना'; पन्नास वर्षांपासून खिलार बैलांची जोपासना

जामखेड: बैलाचे खूर (पाय) मातीत जसे उमटत जातात, तसे लक्ष्मीचे पाय त्या घराकडे वळतात, अशी भावना असल्याने जवळा येथील चंद्रकांत हजारे हे मागील पन्नास वर्षांहून अधिक काळ खिलार बैलजोडी सांभाळत परंपरागत शेती करत आहेत..हजारे गेल्या पन्नास वर्षांहूनही अधिक काळापासून खिलार बैलाची जोडी हौसेने सांभाळत आहेत. खिलार बैलजोडी सांभाळणारी त्यांची ही तशी तिसरी पिढी. मात्र, खिलार बैलजोडीची हौस आणि बैलानेच परंपरागत शेती करण्याच्या पद्धतीमुळे भारतीय संस्कृतीचे दर्शन आणि प्राणीमात्रांवर दया, याचे दर्शन घडवत आहेत. सध्या ट्रॅक्टरच्या युगातही बैलाने शेती करण्यावर हजारे प्राधान्य देतात. बैलाचे खूर मातीत रोवल्यानंतर त्या मातीतून सोनं पिकतं, असं त्यांच मत आहे. ट्रॅक्टरच्या पेरणी आणि बैलाच्या पेरणीमध्ये खूप फरक आहे. ट्रॅक्टरने मातीचा भुसभुशीतपणा कमी होतो. बैलाने माती तुडत नाही व पेरणी चांगली होते. शेतकऱ्यांनी गाळलेला घाम व मुक्या जनावरांच्या आशीर्वादामुळे त्यातून सोनं भरून येतं, अशी भावना हजारे यांनी व्यक्त केली..हजारे यांच्या खिलार बैलजोडीची आजच्या घडीला किंमत किमान दीड ते पावणेदोन लाख रुपये आहे. बैल हे त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यच बनले आहेत. बैल आजारी पडले, तर ते अन्नाचा घासही घेत नाहीत, एवढा जिव्हाळा त्यांचा बैलांवर आहे. सध्या जनावरांचा चारा महाग झाला आहे. बैल सांभाळणे परवडत नाही, तरीही भूतदया आणि खिलार बैलजोडीची आवड, यामुळे ते बैल सांभाळत आहेत. हजारे यांच्याकडे पिढीजात बैलजोडी दारातून गेली नाही हे विशेष..शेतकऱ्यांच्या घरी गायगोठा समृद्ध असावा. प्रत्येक शेतकऱ्याकडे किमान गाय असावी. बैलाच्या साह्याने शेती करायला हवी. त्याला शास्त्रीय आधारही आहे. संस्कृतीची जोड आहे. भारतीय संस्कृतीत बैल व गायीचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. बैल पाळणे अवघड असले, तरी घरचा चारा असलेल्या शेतकऱ्यांनी बैलांची जोपासना करायलाच हवी.- चंद्रकांत हजारे, शेतकरी