Ahilyanagar News:'कर्जमाफी, ओला दुष्काळ लागू करण्यासाठी आंदोलनाची हाक'; शेतकरी-शेतमजूर संघटनांचे शुक्रवारी आंदोलन

अकोले : राज्यात ओला दुष्काळ लागू करा, शेतकरी-शेतमजुरांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा व नुकसानग्रस्तांना नुकसानीची रास्त भरपाई द्या, या प्रमुख मागण्यांसाठी १० ऑक्टोबरला राज्यव्यापी आंदोलन करण्याची हाक देण्यात आली. अखिल भारतीय किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू) व अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन या संघटनांच्या संयुक्त ऑनलाईन बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .अतिवृष्टीने अतोनात नुकसान झाल्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर व ग्रामीण कामगार हवालदिल झाले आहेत. राज्य सरकार मात्र अशा भीषण परिस्थितीत केवळ मदतीच्या वल्गना करत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेती व मातीचे प्रश्न केंद्रस्थानी राहावेत यासाठी या तीनही संघटना एकोप्याने रणांगणात उतरल्या आहेत. ओल्या दुष्काळासंदर्भातील मागण्यांबाबत या तीनही संघटनांनी नुकताच मराठवाड्याचा संयुक्त दौरा केला..मराठवाडा विभागातील आठही जिल्ह्यांचा एक मोर्चा या प्रश्नांसाठी ३० सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजी नगरच्या आयुक्त कार्यालयावर काढण्यात आला. आता या आंदोलनाचा विस्तार करत, १० ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रातील सर्व तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढून ओल्या दुष्काळाचा प्रश्न केंद्रस्थानी आणला जाणार आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.शेतकऱ्यांना प्रति एकर पन्नास हजार रुपये पीक नुकसानभरपाई, शेतमजुरांना तीस हजार रूपये श्रम नुकसानभरपाई, शेतकरी व शेतमजुरांचे संपूर्ण कर्ज माफ करणे, कर्जमाफी योजनेत बचत गट, सावकारी व मायक्रो फायनान्स कर्जांचा समावेश करणे, विद्यार्थ्यांची फी माफ करणे, पीक विम्याचे काढून टाकलेले ट्रिगर पुन्हा लागू करणे यासारख्या मागण्यासाठी हे आंदोलन केले जाणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.