अहिल्यानगर

Santosh Wadekar: पारनेरमधील शेतकरी महाएल्गारसाठी रवाना: शेतकरी नेते संतोष वाडेकर; सातबारा कोरा करण्याच्या घोषणा

Farmers Rally from Parner: वाडेकर म्हणाले, शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी, अजित नवले, माजी मंत्री बच्चू कडू, रविकांत तुपकर, विजय जावंदिया यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन होणार असून, भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेने या लढ्याला जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
Farmer leader Santosh Wadekar leading the Parner farmers’ Mahaelgar with slogans demanding “Satbara Kore Kar” and land rights for cultivators.

Farmer leader Santosh Wadekar leading the Parner farmers’ Mahaelgar with slogans demanding “Satbara Kore Kar” and land rights for cultivators.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टाकळी ढोकेश्‍वर: शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी व शेतीमालाला हमीभाव मिळावा या प्रमुख मागण्यांसाठी नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या महाएल्गार आंदोलनासाठी पारनेर तालुक्यातील भूमिपुत्र शेतकरी मोठ्या संख्येने रवाना झाले आहेत, अशी माहिती शेतकरी नेते संतोष वाडेकर यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Nagpur
Farmer
Rally
parner
district
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com