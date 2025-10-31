Santosh Wadekar: पारनेरमधील शेतकरी महाएल्गारसाठी रवाना: शेतकरी नेते संतोष वाडेकर; सातबारा कोरा करण्याच्या घोषणा

टाकळी ढोकेश्वर: शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी व शेतीमालाला हमीभाव मिळावा या प्रमुख मागण्यांसाठी नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या महाएल्गार आंदोलनासाठी पारनेर तालुक्यातील भूमिपुत्र शेतकरी मोठ्या संख्येने रवाना झाले आहेत, अशी माहिती शेतकरी नेते संतोष वाडेकर यांनी दिली..Sasapde Murder Case: धक्कादायक! 'सासपडे येथील नराधमाकडून आणखी एका खुनाची कबुली'; सातारा जिल्ह्यात उडाली खळबळ...वाडेकर म्हणाले, शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी, अजित नवले, माजी मंत्री बच्चू कडू, रविकांत तुपकर, विजय जावंदिया यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन होणार असून, भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेने या लढ्याला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. रवाना होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी ‘सातबारा कोरा झाला पाहिजे, कर्जमाफी झाली पाहिजे,’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. ताफ्यातील प्रत्येक वाहनावर झेंडे लावण्यात आले..माेठी बातमी! अपात्र गुरुजींचा दुर्गम भागात ‘कोंबडा’; सातारा जिल्ह्यातील १८५ जणांना शिक्षेची बदली...नागपूर येथे होणाऱ्या या आंदोलनातून राज्य सरकारकडे कर्जमाफी व हमीभाव या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी दबाव आणला जाणार आहे. यावेळी अशोक आंधळे, बाळशीराम पायमोडे, संजय भोर, नंदू साळवे, संजय भोर, तेजस भोर, अविनाश भोर आदी सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.