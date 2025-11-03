अहिल्यानगर

Farmers Protest: 'उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वक्तव्याचा निषेध'; शेतकऱ्यांकडून रास्तारोको, उपकाराची भाषा थांबवावी

Ajit Pawar statement: पीक मालाला हमीभाव नाही. अतिवृष्टीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला आधार द्यायचा सोडून अवहेलना करणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माफी मागावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
Farmers block roads across Maharashtra protesting Ajit Pawar’s statement, demanding dignity and fair treatment.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अकोले: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर वादग्रस्त विधान केले आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा अकोले तालुक्यातील कळस येथील शेतकऱ्यांनी आज (ता. २) सकाळी कोल्हार घोटी राज्यमार्ग अडवून रास्तारोको करत निषेध केला.

