Parner News: शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्या; भाकपचे पारनेर तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन

पारनेर : कान्हूर पठार व पारनेर महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, या मागणीसाठी भाकप व किसान सभेच्या वतीने पारनेर तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले..Ahilyanagar Accident: भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू; सोनई-राहुरी रस्त्यावरील घटना, वडील व मुलीवर काळाचा घाला.. .तालुक्यातील कान्हूर पठार व पारनेर महसूल मंडळ अतिवृष्टीचा तडाखा बसला होता. सरासरी पर्जन्यमान अधिक असताना प्रशासनाने या मंडळात कमी पाऊस झाल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे पारनेर व कान्हूर पठार महसूल मंडळे शासकीय निकषात न बसल्याने शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिले. या मंडळातील शेतकऱ्यांना सुद्धा नुकसान भरपाई मिळावी, या मागणीचे निवेदन तहसीलदार गायत्री सौंदाणे यांना देण्यात आले..या प्रसंगी किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष बबन सालके, गोकूळ काकडे, संजय भगत, सागर व्यवहारे, बापू गायकवाड, सरपंच संतोष कावरे, हरिभाऊ गायकवाड, नानाभाऊ खामकर, दीपक गायकवाड आदी उपस्थित होते..Akole News: 'अकोले तालुक्यातील हातातोंडाशी आलेले भात पीक पावसाने हिरावले'; नुकसान भरपाई देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी .पारनेर व कान्हूर पठार या मंडळातील पिकांनाही अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे या मंडळातील शेतकऱ्यांनाही विशेष बाब म्हणून नुकसान भरपाई मिळावी, असा विशेष बाब म्हणून प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवला आहे.-गायत्री सौंदाणे, तहसीलदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.