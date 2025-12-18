माहुली घाटात १५० फूट दरीत कोसळली कार; चालकाचा जागीच मृत्यू, पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना, कारचा चक्काचूर..

संगमनेर: तालुक्यातून जाणाऱ्या पुणे - नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील माहुली घाटात बुधवारी (ता. १७) पहाटे भीषण अपघात झाला. चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटल्याने कार थेट शंभर ते दीडशे फूट खोल दरीत कोसळली. या अपघातात कारचालकाचा जागीच मृत्यू झाला. कारचा चक्काचूर झाला..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.अक्षयकुमार सहादू वाढवणे (वय ३२, रा. सुपा, ता. पारनेर) कारमधून पुणे-नाशिक महामार्गावरून पुण्याच्या दिशेने प्रवास करत होते. बुधवारी पहाटे माहुली घाटात आल्यानंतर अचानक कारवरील नियंत्रण सुटल्याने त्यांची कार थेट खोल दरीत कोसळली. हा अपघात इतका भीषण होता की अक्षयकुमार वाढवणे यांचा जागीच मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच डोळासणे महामार्ग पोलिस मदत केंद्राचे सहायक पोलिस निरीक्षक आर. बी. बांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार अजय आठरे, पोलिस नाईक भागा धिंदळे, सागर दुशिंग, नितीन सानप, घारगाव पोलिस, टोल नाका कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ अपघातस्थळी धाव घेतली. दरीतून मृतदेह बाहेर काढून खासगी रुग्णवाहिकेने घुलेवाडी ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात आला. तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. त्यांच्या अहवालावरून घारगाव पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...माहुली घाटात अपघातांची मालिकापुणे - नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील माहुली घाट परिसरात सातत्याने लहान-मोठ्या वाहनांचे अपघात होत असल्याचे चित्र आहे. भरधाव वेग, वळणावळणाचा रस्ता असल्याने वाहनचालकांचे नियंत्रण सुटत असल्याने अपघातांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी माहुली घाटात प्रवेश करताना विशेष खबरदारी घेऊन सावकाश वाहन चालवण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.