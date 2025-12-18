माहुली घाटात १५० फूट दरीत कोसळली कार; चालकाचा जागीच मृत्यू, पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना, कारचा चक्काचूर..

अहिल्यानगर

संगमनेर: तालुक्यातून जाणाऱ्या पुणे - नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील माहुली घाटात बुधवारी (ता. १७) पहाटे भीषण अपघात झाला. चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटल्याने कार थेट शंभर ते दीडशे फूट खोल दरीत कोसळली. या अपघातात कारचालकाचा जागीच मृत्यू झाला. कारचा चक्काचूर झाला.

