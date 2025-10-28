अहिल्यानगर

Ahilyanagar Accident: भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू; सोनई-राहुरी रस्त्यावरील घटना, वडील व मुलीवर काळाचा घाला..

Two Dead in Horrific Crash Near Sonai: मृत राहुल पाटोळे धनगरवाडी (नेवासा) येथे पत्नी व दोन मुलांसह सासुरवाडीला गेले होते. ते आज दुपारी दुचाकीवरून ब्राह्मणी येथे घराकडे परतत होते. वंजारवाडी बसस्थानक चौकात त्यांच्या दुचाकीला अज्ञात चारचाकी वाहनाने जोराची धडक दिली.
Scene of the fatal Sonai-Rahuri road accident where a father and daughter lost their lives.

सकाळ वृत्तसेवा
राहुरी : सोनई-राहुरी रस्त्यावरील वंजारवाडी बसस्थानक चौकात आज (सोमवारी) दुपारी ३ वाजता एका भरधाव चारचाकी वाहनाने दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात दुचाकीवरील ब्राह्मणी येथील वडील व मुलगी जागीच ठार झाले. त्याच दुचाकीवरील आई व मुलगा सुदैवाने बचावले.

