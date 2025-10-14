Ahilyanagar Accident: मृतदेह महामार्गावर ठेवत केला रास्तारोको!; अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर एकजणाचा मृत्यू, ग्रामस्थ संतप्त..

अहिल्यानगर: अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर पांढरीपूल घाटात सोमवारी (ता.१३) सकाळी १०.३० वाजण्याच्या सुमारास हनुमंत राधुजी शिकारे (वय ५३, रा. धनगरवाडी, ता. जि. अहिल्यानगर) यांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. खड्डे चुकविताना अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेत हा अपघात झाल्याचा आरोप संतप्त नातेवाईक व ग्रामस्थांनी करत धनगरवाडी येथे रास्तारोको आंदोलन केले. यावेळी महामार्गावर रुग्णवाहिकेत मृतदेह ठेवत आंदोलन करण्यात आले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.यावेळी प्रहार संघटनेचे विनोदसिंह परदेशी, सामाजिक कार्यकर्ते रामेश्वर निमसे, धनगरवाडीचे किशोर शिकारे, रमेश भोजने, संदीप कापडे, विष्णू आढाव, रमेश गवळी, बाळासाहेब शिकारे, इंद्रभान शिकारे, मालोजी शिकारे आदींसह अपघातात मृत पावलेल्या शिकारे यांचे कुटुंबीय व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हनुमंत शिकारे सकाळी घोडेगावकडे आपल्या बुलेट दुचाकीवरून चालले होते. पांढरीपूल घाटात रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे अज्ञात वाहनामुळे अपघात होवून त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना कुटुंबीय आणि ग्रामस्थांना समजताच त्यांनी संतप्त होत धनगरवाडी येथे आंदोलन केले..दरम्यान, पोलिस प्रशासन आंदोलनस्थळी दाखल झाले असता त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. तेव्हा जागतिक बॅंक प्रकल्प विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अभियंता राजेंद्र कुलांगे व शाखा अभियंता अभय भांगे या अधिकाऱ्यांनी परदेशी, निमसे, शिकारे व ग्रामस्थांशी चर्चा केली. रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे काम महिना अखेरपर्यंत मार्गी लावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. दरम्यान, मयत शिकारे यांच्यावर शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या झालेल्या दुरवस्थेमुळे नागरिकांना आपला जीव मुठीत घेवून प्रवास करावा लागतो. पांढरीपूल घाटात महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे झाले आहेत. हे खड्डे चुकविताना वाहनचालकाला मोठी कसरत करावी लागते. यामुळे अपघातांच्या घटना घडत आहेत. यामध्ये निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून रस्त्याच्या दुरवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र, संबंधित विभाग या प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे. महिना अखेरपर्यंत काम पूर्ण न झाल्यास अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला काळे फासण्यात येईल.-विनोदसिंह परदेशी, प्रहार संघटना..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गाची वाहतूक नगर-संभाजीनगर महामार्गाकडे वळविल्याने रस्त्यावरील वाहतूक वाढली आहे. यामुळे रस्त्याची दुरवस्था आणखी झाली आहे. ही वाहतूक बंद करून रस्त्याच्या डागडुजीचे काम तातडीने करावे. आणखी किती बळी गेल्यावर अधिकारी जागे होणार आहेत? या प्रश्नाबाबत लवकरात लवकर उपाययोजना झाल्या नाही, तर मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल.-रामेश्वर निमसे, सामाजिक कार्यकर्ते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.