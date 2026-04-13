Shrigonda Drowning: पोहताना वडिलाचा मृत्यू,९ वर्षीय मुलगा बचावला; श्रीगोंदे तालुक्यातील घटना, युवकाने जीव धाेक्यात घातला,थरारक घटना!

देवदैठण: देवदैठण (ता.श्रीगोंदे) येथील संत निंबराज महाराज मंदिर व दधीची ऋषी मंदिराच्या मागील सिद्ध नदीवरील बंधाऱ्यावर रविवारी (ता.१३) सकाळी अमित रंगनाथ साठे (वय ४०) यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. स्थानिक युवकाच्या धाडसामुळे त्यांच्या ९ वर्षीय मुलाचा जीव वाचला..अमित सकाळी नऊ वाजता मुलगा साहिल (वय ९) याला पोहायला शिकवण्यासाठी बंधाऱ्यावर घेऊन गेले होते. पोहत असताना पाण्याचा अंदाज न आल्याने दोघेही बुडू लागले. यावेळी सुधीर धोत्रे हा युवक अंघोळीसाठी तेथे आला होता. .त्याने बंधाऱ्याच्या पलीकडील बाजूस एक मुलगा बुडताना पाहताच प्रसंगावधान राखत बंधाऱ्याच्या सिमेंट भिंतीवरून धावत दुसऱ्या काठावर जाऊन पाण्यात उडी घेतली आणि साहीलला सुरक्षित बाहेर काढले. त्यानंतर त्याने साहीलच्या छाती व पोटावर दाब देत पोटातील पाणी बाहेर काढले व त्याला धीर दिला. त्यावेळी साहीलने 'पप्पा पाण्यात गेले' अशी माहिती दिली..यानंतर नवनाथ केरू जाधव हा तरुण घटनास्थळी पोहोचला. त्याने अर्धा तास पाण्यात बुड्या मारत अमित यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याला यश आले नाही. दरम्यान रायगव्हाण येथील एकलव्य संघटनेचे कार्यकर्ते काळू निकम, करण माळी, राहुल गायकवाड, बन्नी जाधव, दादू गायकवाड, डिसास्टर रेस्क्यू फोर्स, रांजणगाव एमआयडीसी येथील अग्निशामक दलाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. सर्वांनी मिळून शोधकार्य राबवत अखेर मृतदेह बाहेर काढण्यात यश मिळवले. घटनेचा अधिक तपास बेलवंडी पोलीस करत आहेत..ग्रामस्थांची गर्दीघटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष अतुल लोखंडे, माजी सरपंच काशिनाथ, माजी उपसरपंच विश्वास गुंजाळ, रवींद्र ढवळे, अनिल बनकर आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली.