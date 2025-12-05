MLA Sangram Jagtap: धर्मांतराचे धडे देणाऱ्यांना अटक करा : आमदार संग्राम जगताप; पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण !

अहिल्यानगर : शहरातील एका खासगी शिक्षण संस्थेतील महिला शिक्षिकेकडून विद्यार्थ्यांना धर्मांतराबाबतचे धडे दिले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्या महिलेचे इंटरनॅशनल कॉल उघडकीस आले आहेत. तिच्यावर फिर्यादही दाखल झाली आहे. याप्रकरणी येत्या पाच दिवसांमध्ये कडक कारवाई करून अटक न केल्यास तीव्र स्वरूपाचा मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा आमदार संग्राम जगताप यांनी दिला..Cross-Border Love Story: 'अमेरिकेची कन्या कशी झाली कटफळ गावची सून'?; 'तिने' देशांच्या सीमा ओलांडल्या अन्...याबाबत आमदार जगताप यांनी पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांची भेट घेतली. यावेळी माजी नगरसेवक प्रकाश भागानगरे, सुरेश बनसोडे, दत्ता खैरे, विशाल पवार, डॉ. राहुल मुथा, अनंत शेळके, रमेश गांधी, अमोल देडगावकर, मेहुल शहा, परेश लोढा, दिनेश चोपडा, ओंकार घोलप आदी उपस्थित होते..शहरातील एका नामांकित शाळेत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर त्या शाळेतील महिला शिक्षिकेने जादूटोण्यासारखा प्रकार करून अडकवण्याचा प्रकार समोर आलेला आहे. शिक्षिकेने मुलीला इंस्टाग्रामचा आयडी ओपन करून देत एका मुलाशी ओळख करून दिली. काळी जादू, वशीकरण याचे काही साहित्य या मुलीस दिले गेले. हा प्रकार पालकांना कळल्यानंतर त्यांनी तो प्रकार समाजापुढे आणला. याबाबत संबंधित शिक्षिकेची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .पालकांमध्ये भीतीचे वातावरणशहरातील शिक्षण संस्थेत मुलीच्या धर्मांतरणाचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, पोलिसांनी याचा तपास केला नाही. आरोपीला अटक करण्यात आली नाही. या प्रकाराने पालक वर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. येत्या चार ते पाच दिवसांमध्ये सखोल तपास होऊन आरोपीस अटक न झाल्यास जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा आमदार संग्राम जगताप यांनी दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.