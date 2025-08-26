Ganesh Festival २०२५:'गणरायाच्या स्वागतासाठी नगरकर सज्ज'; शहरात दोनशेहून अधिक मंडळे; घरोघरी मंगलमय वातावरण, मोठा पोलिस बंदोबस्त

अहिल्यानगर: लाडक्या गणरायांचे बुधवारी (ता. २७) घरोघरी आगमन होणार आहे. गणरायाच्या स्वागतासाठी नगरकरांची गेल्या आठ दिवसांपासून लगबग सुरू आहे. शहरातील प्रमुख चौक, रस्ते, वसाहती आणि गणेश मंडप सजावटीने उजळून निघाले आहेत. मंडप उभारण्यासाठी २३४ मंडळांनी महानगरपालिकेकडे अर्ज केले असून, त्यापैकी १४० मंडळांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. दरम्यान, गणेशोत्सव शांततेत पार पडावा, यासाठी तीन हजार पोलिस बंदोबस्तासाठी तैनात राहणार आहेत..Maratha Reservation: 'तीन मराठा समाजबांधवांची मंगळवेढा-मुंबई सायकलवारी'; मुंबईतील आरक्षण आंदोलनात होणार सहभागी.गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून बाजारपेठेत लगबग सुरू आहे. गणेश मूर्ती, सजावटीचे साहित्य, रोषणाई, फुलांचे हार व पूजेच्या साहित्याची खरेदी करण्यासाठी नागरिकांनी बाजारपेठेत गर्दी केली आहे. त्यामुळे बाजारपेठेत नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. यावर्षी शहरातील अनेक मंडळांनी पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविण्याचा निर्धार केला आहे. शाडू मातीच्या मूर्ती, प्लास्टिकमुक्त सजावट, पाण्याची बचत, तसेच स्वच्छतेचे संदेश देणारे देखावे यंदा विशेष आकर्षण ठरणार आहेत. काही मंडळांनी सामाजिक भान जपत युवकांना प्रेरणा देणारे उपक्रम हाती घेतले आहेत. सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्था आणि स्वच्छतेसाठी प्रशासनाने विशेष नियोजन केले आहे. महानगरपालिकेकडून स्वच्छता मोहीम सुरू आहे. साचलेला कचरा उचलण्यात येत आहे. बहुतेत मंडळांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन, कीर्तन, स्पर्धा आणि सामाजिक उपक्रमांचे नियोजन केले आहे. गणरायांच्या स्वागतासाठी सुरू असलेल्या या तयारीमुळे शहरासह घरोघरी उत्साहाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे..गणेशोत्सवाच्या मंगल पर्वाला बुधवारपासून (ता. २७) प्रारंभ होत असून बुधवारी श्रीगणेश चतुर्थीला ब्राह्ममुहूर्तापासून म्हणजे पहाटे ४.५० वाजल्यापासून ते दुपारी १.५३ वाजेपर्यंत गणरायाच्या प्रतिष्ठापनेचा मुहूर्त आहे. या वेळेत आपल्या व गुरुजींच्या सोयीने घरातील पार्थिव गणेशाची स्थापना-पूजन करता येईल, असे दाते पंचागकर्ते मोहन दाते यांनी सांगितले. यंदाचा गणेशोत्सव ११ दिवसांचा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..श्रीगणेशाची स्थापना प्रातःकालापासून मध्याह्नापर्यंत कोणत्याही वेळी करता येते. त्यासाठी कोणतेही कुयोग वर्ज्य करण्याची किंवा विशिष्ट मुहूर्त वेळेची आवश्यकता नाही. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणेश मूर्तीची प्रतिष्ठापना मध्याह्नानंतरदेखील करता येऊ शकते. श्रीगणेश चतुर्थीच्या आधी एक दिवस किंवा त्याच दिवशी सकाळी मूर्ती आणावयास पाहिजे, असे नाही. घरातील गणेशमूर्ती जास्तीत जास्त एक वीतभर उंचीची आणि आसनस्थ असावी, असे दाते यांनी सांगितले. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी प्रतिष्ठापना केलेल्या पार्थिव गणेश मूर्तीचे विसर्जन पाण्यामध्ये करावे, असे धर्मशास्त्र सांगते. वाहत्या पाण्यात विसर्जन करण्याचा नियम नसल्याने तलावात किंवा स्वतंत्र टँकमध्ये, तसेच घरी मोठ्या बादलीमधील पाण्यात सुद्धा विसर्जन करता येते. विसर्जनानंतर ती मूर्ती पाण्यात विरघळणे आवश्यक असल्याने शाडूची किंवा मातीची मूर्ती असावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..उत्सवात शासकीय योजनांचा जागरगणेशोत्सवात यंदा प्रथमच शासकीय योजनांचा जागर होणार आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळांनी शासनाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांना द्यावी, त्यासाठी मंडपाच्या दर्शनी ठिकाणी फलक लावावेत, तसेच देखाव्यांमधून देखील ही माहिती द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधी योजना, तसेच आॅपरेशन सिंदूर व आत्मनिर्भर भारत अशा उपक्रमांबाबतही नागरिकांची जनजागृती करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे..विशाल गणेश मंदिरात ९.१५ ला प्राणप्रतिष्ठापनाशहराचे ग्रामदैवत श्री विशाल गणेश मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी सकाळी ९.१५ वाजता मंदिरात पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या हस्ते सपत्नीक ‘श्रीं’ची विधिवत प्राणप्रतिष्ठापना होणार आहे, अशी माहिती देवस्थानचे अध्यक्ष अॅड. अभय आगरकर यांनी दिली. बुधवारी पहाटे महापूजा, प्राणप्रतिष्ठेच्या वेळी ढोल पथकाची मानवंदना दिली जाणार आहे, तसेच दहा दिवस विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे..MLA Hemant Ogle : कामे नीट करा; अन्यथा कारवाईला सामोरे जा: आमदार हेमंत ओगलेंचा अधिकाऱ्यांना इशारा; शिक्षण, आरोग्य सेवेत ढिसाळपणा.विघ्नहर्ता गणरायाचे आगमन बुधवारी होत आहे. सर्वांनी हा उत्सव शांततेत आणि मंगलमय वातावरणात साजरा करावा. उत्सवाला गालबोट लागेल, असे वर्तन कुणीही करू नये, अफवांवर विश्वास ठेवू नये, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची प्रत्येकाने दक्षता घ्यावी. उत्सव काळात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात राहणार आहे.- सोमनाथ घार्गे, पोलिस अधीक्षक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.