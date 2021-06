व्याजाच्या पैशासाठी ट्रॅक्टर ओढून नेला, सावकाराला अटक

By

कर्जत : व्याजाच्या पैशासाठी शेतकऱ्याचा ट्रॅक्टर ओढून नेणाऱ्या सावकारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील तिघा पैकी महेंद्र उर्फ गणेश नाना नेटके (वय -३०, रा. नेटकेवाडी, ता. कर्जत) याला अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांनी दिली आहे.

तालुक्यातील दळवी वस्ती येथील एकाने फिर्याद दिली की, १७ जून २०२१ रोजी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास महेंद्र उर्फ गणेश नाना नेटके व इतर दोघांनी मला व माझ्या भावाच्या घरात घुसून माझ्या नातेवाईक यांना घरात घेत व्याजाने घेतलेले पाच लाख पन्नास हजार व त्यावरील व्याजासह एकूण दहा लाख रुपये द्या, असे म्हणून लाथाबुक्याने मारहाण केली. (Filed a case against the lender in Karjat)

हेही वाचा: मी पस्तीस वर्षे हटत नसतो, आमदार लंकेंनी सांगितला राजयोग

तसेच फिर्यादीचा फार्मट्रॅक कंपनीचा निळ्या रंगाचा ट्रॅक्टर (क्र. एमएच १६ एफ ६७६६) हा बळजबरीने ओढून नेला. तो नेताना आमचे १० लाख रुपये द्या, तेव्हाच ट्रॅक्टर घेवून जा. जर तुम्हाला पैसे द्यायचे नसले तर तुमची जमीन माझे नावावर करुन दे, नाहीतर तुमच्या घरातील एकालाही जिवंत सोडणार नाही. अशी धमकी दिल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.

या प्रकरणी कर्जत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महेंद्र उर्फ गणेश नाना नेटके यास अटक करुन त्यच्याकडून ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आला आहे.

कोणीही अवैध सावकारकी करु नये. कोणत्याही ग्रामस्थांना सावकाराकडून वसुलीसाठी काही त्रास होत असेल तर तात्काळ पोलिस ठाण्याशी संपर्क करावा. कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच तक्रार देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल.

- चंद्रशेखर यादव, पोलिस निरीक्षक, कर्जत

(Filed a case against the lender in Karjat)