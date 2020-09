काष्टीत भीषण आगीने दुकानातील साहित्य खाक, लाखो रुपयांचे नुकसान

श्रीगोंदे ( अहमदनगर ) : काष्टी येथील नगर - दौंड महामार्गालगत असणाऱ्या जायभाय कॉप्लेक्समधील तुलशी जनरल स्टोअरला शुक्रवारी ( ता . २५ ) पहाटे आग लागली . या आगीत मोठे नुकसान झाले आहे . दरम्यान या दुकानाच्या शेजारी बँका , पेट्रोल पंप आहे . मात्र श्रीगोंदे पोलिसांच्या गस्त पथकाच्या सतर्कतेने मोठा अनर्थ टळला . पोलिस उपनिरीक्षक सतिश गावित यांनी दिलेल्या माहितीनूसार गुरुवारची मध्यरात्र आणि शुक्रवारची पहाटेदरम्यान त्यांचे पथक घटनास्थळाजवळून चालले होते . त्याचवेळी दुकानातून धूर येताना दिसला . शेजारी पेट्रोलपंप , दोन बँका , एक पतसंस्था असताना हा धूर कसा निघतोय याचा अंदाज घेण्यासाठी ते थांबले . त्यावेळी एका दुकानाला आग लागल्याचे त्यांच्या लक्षात आले . त्यांनी लगेच लगतच्या इमारतीत राहणाऱ्या लोकांना सावध केले . श्रीराम पतसंस्थेचे अध्यक्ष आदेश नागवडे , उपसरपंच सुनील पाचपुते हेही घटनास्थळी दाखल झाले . या सर्वांनी तातडीने नागवडे कारखाना व श्रीगोंदे नगर पालिकेच्या अग्निशमनविभागाशी संपर्क साधला . मात्र त्यादरम्यान एक तासांचा अवधी गेला . त्यामुळे दुकानातील दोन मजल्यावरील सगळे साहित्य जळाले . अग्निशमन बंब आल्यानंतर गावित व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लोकांच्या मदतीने तातडीने आग विझवली मात्र तोपर्यंत दुकानातील सगळेच साहित्य जळून खाक झाले होते . तथापि गावित व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या सतर्कतेने आसपास आग पसरली नाही व लोकही सावध होवून मदतीला धावले . संपादन : अशोक मुरुमकर

