Firefly Festival: काजवा महोत्सवाची परदेशी पर्यटकांना भुरळ; जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंडमधील निसर्गप्रेमी अकोल्यात

अकोले : सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या भंडारदरा, कळसूबाई आणि घाटघर परिसरातील काजवा महोत्सवाला यंदा देश-विदेशांतील पर्यटकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. निसर्गाच्या सान्निध्यात हजारो काजव्यांच्या लखलखाटाचा अनुभव घेण्यासाठी जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडमधील पर्यटकांनी अकोले तालुक्यात हजेरी लावली आहे..भंडारदरा येथील पर्यटन व्यावसायिक अक्षय बागडे यांच्या रिसॉर्टमध्ये जपानमधील इकू ओशिरोगोची हे दाम्पत्य खास काजवा महोत्सवाचा अनुभव घेण्यासाठी दाखल झाले होते. त्यांनी पाच दिवस भंडारदरा परिसरात मुक्काम करून काजव्यांचे मोहक दर्शन घेतले. याशिवाय रंधा धबधबा, विल्सन धरण, घाटघर परिसर आणि सह्याद्रीच्या निसर्गरम्य वातावरणाचाही त्यांनी मनमुराद आनंद लुटला..ऑस्ट्रेलियातील सॅम आणि तिचे आई-वडील यांनीही भंडारदरा परिसराला भेट देत काजव्यांच्या प्रकाशमय दुनियेचा अनुभव घेतला. रात्रीच्या अंधारात चमकणाऱ्या लाखो काजव्यांचे दृश्य त्यांच्या विशेष आकर्षणाचा विषय ठरले..इंग्लंडमधून आलेले सुझेन आणि गॅरी यांनी वारंघुशी, कळसूबाई आणि पाबरगड परिसरात ट्रेकिंग करत सह्याद्रीचे रौद्र-सुंदर रूप अनुभवले. दिवसभर साहसी भटकंती केल्यानंतर रात्री काजव्यांचा लखलखाट पाहून त्यांनी आनंद व्यक्त केला. परिसरातील जैवविविधता, स्वच्छ वातावरण आणि स्थानिकांच्या आदरातिथ्याचे त्यांनी कौतुक केले..या सर्व परदेशी पर्यटकांना स्थानिक तरुण व पर्यटन मार्गदर्शक अक्षय बागडे यांनी मार्गदर्शन केले. काजवा महोत्सव, ट्रेकिंग स्थळे, स्थानिक संस्कृती आणि परिसरातील पर्यटनस्थळांची माहिती देत त्यांनी पर्यटकांचा प्रवास अधिक संस्मरणीय केला.काजवा महोत्सवामुळे भंडारदरा, घाटघर, कळसूबाई, रतनवाडी आणि परिसरातील ग्रामीण पर्यटनाला मोठी चालना मिळत आहे. स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. परदेशी पर्यटकांचा वाढता ओढा पाहता अकोले तालुक्यातील निसर्ग पर्यटनाची ख्याती आता सातासमुद्रापार पोहोचत असल्याचे चित्र दिसत आहे..काजव्यांच्या साक्षीने पुन्हा भेटजपानमधील हिरोशिमा येथील इको सिटी परिसरात २१ वर्षांपूर्वी इकू ओशिरोगोची आणि त्यांच्या जीवनसाथीची भेट काजवे पाहण्याच्या निमित्ताने झाली होती. काजव्यांच्या प्रकाशात फुललेल्या या मैत्रीचे रूपांतर पुढे प्रेमात झाले आणि त्यानंतर दोघांनी विवाह केला. यंदा त्यांच्या विवाहाला २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त त्यांनी विशेष सेलिब्रेशनसाठी भारताची निवड केली. 'भंडारदरा येथील काजवा महोत्सवात सहभागी होताना २१ वर्षांनंतर पुन्हा काजव्यांच्या सहवासात आल्याने जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. काजव्यांमुळे सुरू झालेला जीवनप्रवास आणि पुन्हा काजव्यांच्या साक्षीने साजरा झालेला वैवाहिक सहप्रवास हा त्यांच्यासाठी अविस्मरणीय अनुभव ठरला.