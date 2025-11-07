अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: 'पवनचक्कीची कॉपर तार चोरणारी टोळी जेरबंद'; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई; चार गुन्हे उघड; पाच लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

Windmill copper wire theft: आरोपींनी चार गुन्ह्यांची कबुली दिली असून, त्यांच्याकडून पाच लाख २५ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. दरम्यान, काही आरोपी फरार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.
अहिल्यानगर: जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पवनचक्कीच्या कॉपर वायरची चोरी करणाऱ्या टोळीच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने मुसक्या आवळल्या आहेत. आरोपींनी चार गुन्ह्यांची कबुली दिली असून, त्यांच्याकडून पाच लाख २५ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. दरम्यान, काही आरोपी फरार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.

