Ahilyanagar Crime: 'पवनचक्कीची कॉपर तार चोरणारी टोळी जेरबंद'; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई; चार गुन्हे उघड; पाच लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

अहिल्यानगर: जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पवनचक्कीच्या कॉपर वायरची चोरी करणाऱ्या टोळीच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने मुसक्या आवळल्या आहेत. आरोपींनी चार गुन्ह्यांची कबुली दिली असून, त्यांच्याकडून पाच लाख २५ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. दरम्यान, काही आरोपी फरार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.शहाजापूर (ता. पारनेर) शिवारातील सुजलॉन कंपनीच्या टॉवरवरील केबल चोरट्यांनी चोरी केल्याची फिर्याद संतोष भिका लंके (वय ४६, रा. हंगा, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) यांनी सुपे पोलिस ठाण्यात दिली होती. दरम्यान, अशा गुन्ह्यांचे प्रकार वाढत असल्याने पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांना समांतर तपासाचे आदेश दिले होते. .त्यानुसार कबाडी यांनी पोलिस अंमलदार रमेश गांगर्डे, फुरकान शेख, अतुल लोटके, गणेश लबडे, रिचर्ड गायकवाड, भीमराज खर्से, भाऊसाहेब काळे, अमोल कोतकर, अरुण मोरे, तसेच सुपे पोलिस ठाण्याचे मेघराज कोल्हे, योगेश सातपुते यांचे पथक तयार करून तपासाच्या सूचना दिल्या. पथकाने जिल्ह्यातील कॉपर चोरीच्या ठिकाणी भेट देवून माहिती घेतली, तसेच असे गुन्हे करणाऱ्या रेकॉर्डवरील आरोपींचीही माहिती घेतली. त्यानुसार सराईत आरोपी अतुल विश्वनाथ शिंदे (रा. शहाजापूर, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) याने त्याच्या साथीदारासह हा गुन्हा केला असल्याचे निष्पन्न झाले. .पथकाने अतुल शिंदे याच्यासह संकेत बाळासाहेब म्हस्के (वय २२, रा. पिंपळगाव कांडा, ता. जि. अहिल्यानगर) व अनिकेत शशिकांत गवळी (वय ३०, रा. शहाजापूर, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) यांना सुपे येथून ताब्यात घेण्यात आले. त्यांनी हा गुन्हा ऋषिकेश सुनील पवार (रा. पिंपळगाव कांडा, ता. जि. अहिल्यानगर), अरुण शिवाजी गवळी, पप्पू बाबाजी जाधव, प्रवीण सावकार म्हस्के (तिघे रा. शहाजापूर, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर), श्रीकांत संपत साठे (रा. हंगा, ता. पारनेर, जि अहिल्यानगर), स्वप्नील पवार, (पूर्ण नाव व पत्ता माहीत नाही) व अक्षय सकट यांनी मिळून केला असल्याची कबुली दिली. हे आरोपी फरार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...आरोपी सराईत गुन्हेगारताब्यात घेतलेल्या आरोपींनी सुपे, नगर तालुका या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत चार गुन्हे केले असल्याची कबुली दिली. दीड महिन्यापूर्वी त्यांनी शहाजापूर येथील सुजलॉन कंपनीमधील पवनचक्कीच्या कॉपर वायरची चोरी केल्याचे सांगितले. त्याच्याकडून पाच लाख २५ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. आरोपी अतुल विश्वनाथ शिंदे हा रेकॉर्डवरील आरोपी असून, त्याचेविरुद्ध चोरीचे एकूण आठ गुन्हे दाखल आहेत, तर अनिकेत शशिकांत गवळी याच्याविरुद्ध दोन गुन्हे दाखल आहेत. हा रेकॉर्डवरील आरोपी आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.