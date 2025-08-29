अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २२३ गावांना पुराचा धोका'; जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सज्ज, धरणांमधून विसर्ग सुरू

Disaster Management on High Alert in Ahilyanagar: प्रवरा आणि मुळा या दोन नद्यांचा उगम अकोले तालुक्यात आहे. अकोले तालुक्यात जास्त पाऊस झाल्यावर या दोन्ही नद्यांना पूर येतो. प्रवरा काठावरील १००, तर मुळा काठावरील २४ गावांमध्ये पूरपरिस्थितीचा परिणाम होत आहे.
Disaster Management teams on alert in Ahilyanagar as 223 villages face flood threat from dam water release.
Disaster Management teams on alert in Ahilyanagar as 223 villages face flood threat from dam water release.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील सर्व धरणसाठे नियंत्रणात ठेवण्यासाठी धरणातून विसर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्याने पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. अतिवृष्टी, धरणातील विसर्ग आणि नदीपात्रातील अतिक्रमणामुळे जिल्ह्यातील आठ प्रमुख नद्यांवरील २२३ गावे पूरप्रवण होत आहेत. तालुकास्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
district
Dam Water Storage
flood hit villages
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com