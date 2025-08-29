Ahilyanagar News: 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २२३ गावांना पुराचा धोका'; जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सज्ज, धरणांमधून विसर्ग सुरू

अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील सर्व धरणसाठे नियंत्रणात ठेवण्यासाठी धरणातून विसर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्याने पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. अतिवृष्टी, धरणातील विसर्ग आणि नदीपात्रातील अतिक्रमणामुळे जिल्ह्यातील आठ प्रमुख नद्यांवरील २२३ गावे पूरप्रवण होत आहेत. तालुकास्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. .इन्फ्लॅटेबल रबर बोट, लाइफ जॅकेट, रोप, एलईडी टॉर्च आदी मदतीसाठी आवश्यक साधने पुरेशा प्रमाणात आहेत. आपत्तीकालीन परिस्थिती उदभवल्यास मदतीसाठी पाचशे आपदा मित्र साधन सामग्रीसह प्रशिक्षणाने सज्ज आहेत..प्रवरा आणि मुळा या दोन नद्यांचा उगम अकोले तालुक्यात आहे. अकोले तालुक्यात जास्त पाऊस झाल्यावर या दोन्ही नद्यांना पूर येतो. प्रवरा काठावरील १००, तर मुळा काठावरील २४ गावांमध्ये पूरपरिस्थितीचा परिणाम होत आहे. गोदावरीचा उगम नाशिक जिल्ह्यात असला, तरी कोपरगाव, श्रीरामपूर, नेवासे, शेवगाव तालुक्यांतील ४० गावे पूरप्रवण होतात. नांदूर मधमेश्वर बंधाऱ्यातून विसर्ग सोडल्यानंतर पुराचा धोका निर्माण होतो. अकोले तालुक्यात प्रवरा नदीचा उगम आहे. जिल्ह्यातील सर्वाधिक १०० पूरप्रवण गावे या नदी काठावर आहेत. .अकोले तालुक्यातील अतिवृष्टी हे पुराचे मुख्य कारण ठरत आहे. २००८ मध्ये ३८ हजार ९१३ क्यूसेकचा उच्चांक आहे. मुळा नदीचा उगमही अकोले तालुक्यातील आहे. अतिवृष्टीमुळे पारनेर-संगमनेर तालुक्याच्या हद्दीतील गावांचा संपर्क तुटत असतो. मुळा धरणाची क्षमता २६ टीएमसी असल्याने पुराचे नियंत्रण होत आहे. हे धरणातील पाणीसाठा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नदीपात्रातील विसर्ग वाढवावा लागतो. धरणाच्या खालील गावे पूरप्रवण होतात. संपूर्ण नदी काठावरील २४ गावे हे पूरप्रवण आहेत. भीमा नदीचा उगम पुणे जिल्ह्यातील असून श्रीगोंदे आणि कर्जत तालुक्यातील नदी काठावरील २० गावे पूरप्रवण आहेत.घोडनदीच्या काठावरील श्रीगोंदे तालुक्यातील ११ गावे पूरप्रवण आहेत. सीना नदी काठावरील २० गावे पूरप्रवण, तर खैरी ५ आणि म्हाळुंगी नदी काठावरील ३ गावांचा समावेश आहे..जिल्हा प्रशासनाची सज्जताप्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदारांनी आपत्ती व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा तयार केलेला आहे. पूरप्रवण गावाजवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपग्रामीण रुग्णालयामध्ये आवश्यक औषधांचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. स्वस्त धान्याचाही पुरवठा अगोदर संबंधित गावांसाठी केला जात आहे..पाचशे स्वयंसेवक आपदा मित्रपूरप्रवण क्षेत्रातील गावे आणि परिसरातील पाचशे स्वयंसेवकांना आपत्तीकालीन परिस्थितीमध्ये बचाव कार्य करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. लाइफ जॅकेट, सेफ्टी हेल्मेट, गुमबुट, रेनसूट, रोप, एलईडी टॉर्च आदी साहित्य देण्यात आले आहे..राहुरीमध्ये एलसीबीची माेठी कारवाई! 'दोनशे टन सुपारीसह तंबाखू जप्त'; साडेआठ कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत.जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे इन्फ्लॅटेबल रबर बोटी-७, लाईफ जॉकेट ५००, लाईफ बोया १५०, सर्च लाईट १२, स्ट्रेचर १४, पोर्टेबल टेन्ट १२, फस्ट एड किट ६, अस्का लाईट १४, सेफ्टी हेल्मेट ३०, रॅपलिंग रोप ५० आदी साहित्य उपलब्ध आहे. अहिल्यानगर महापालिका, पोलिस विभाग, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहुरी नगरपालिकांकडे प्रत्येकी एक, तर कर्जत, श्रीगोंदे तहसील कार्यालयाकडे प्रत्येकी एक बोट देण्यात आली आहे.डॉ. वीरेंद्र बडदे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.