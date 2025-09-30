Rescue Operation: 'युवकांनीच राबविले रेस्क्यू आॅपरेशन'; पुराच्या वेढ्यातून ३५ जणांची सुटका, ग्रामस्थांकडून कौतुक

-विनायक दरंदलेसोनई : माका (ता. नेवासे) येथील कोकाटेवस्तीला लेंडा, खारा व चाफा नदीच्या पुराने वेढा दिला. तेथे अडकलेल्या सहा कुटुंबांतील ३५ जण देवाचा धावा करत होते. एका मोबाईलद्वारे सामाजिक कार्यकर्ते सहदेव लोंढे यांचा संपर्क झाला आणि युवकांनी तब्बल चार तास लढा देऊन रेस्क्यू ऑपरेशन राबवत सर्वांची सहिसलामत सुटका केली. सरकारच्या मदतीशिवाय जीवावर उदार होत राबविलेल्या मदतीचे तालुक्यात कौतुक होत आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.शनिवारी (ता. २७) रात्रभर झालेल्या पावसाने कोकाटे वस्तीवर राहात असलेल्या रवी कोकाटे, रावसाहेब कोकाटे, बाबासाहेब कोकाटे, काशिनाथ कोकाटे, तुकाराम कोकाटे व गोकूळ रोडगे कुटुंबातील लहान-मोठे ३५ नागरिक पुराच्या वेढ्यात अडकले होते. सहदेव लोंढे यांना खबर मिळताच मुख्यमंत्री सहाय्यता विभागाच्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील व तहसीलदार डाॅ. संजय बिरादार यांनी माहिती दिली. शेवगाव येथे कार्यरत हेलिकॉप्टरने घटनास्थळाची पाहणी करून युवकांना योग्य मार्ग सुचविला आणि सुरू झाले रेस्क्यू ऑपरेशन. काल रविवारी सकाळी दहा वाजता मानवी साखळी करून सर्व युवक वस्तीवर पोहोचले..लोंढे यांच्यासह गोकूळ लोंढे, पोलिस पाटील अशोक वाघमोडे, प्रवीण शिंदे, एकनाथ भुजबळ, संभाजी लोंढे, सुभाष गाडे, विलास भुजबळ, संजय कडमिचे, प्रशांत भुजबळ, बाबा लोंढे, जगू पटेकर, राहुल लोंढे, सागर भुजबळ, संदीप शिंगरे, धनंजय भुजबळ, बाबासाहेब भुजबळ, अक्षय शिंगरे, बाबा लोंढे व पप्पू लोंढे या युवकांनी तेरा लहान मुलांना खांद्यावर, चार वयस्करांना झोळीत, तर युवक व महिलांना मानवी साखळीने सुरक्षितस्थळी आणले. हे मदतकार्य चार तासांनंतर यशस्वी झाले. लोंढे वस्तीवर सर्वांचे स्थलांतर करून काल रात्री व आज सोमवारी सर्वांना चहा, नाश्ता व भोजन देण्यात आले. माजी खासदार सदाशिव लोखंडे यांना घटनेची माहिती समजताच त्यांनी तातडीने लोंढे वस्तीवर येऊन मदतकार्य करणाऱ्या सर्व युवकांचे विशेष अभिनंदन केले..प्रशासन गैरहजरअगोदर घटनेची माहिती देऊनही स्थानिक प्रशासन वेळेवर येऊ शकले नाही. सर्व ३५ व्यक्तींची पुराच्या पाण्यातून सुटका केल्यानंतर कामगार तलाठी व मंडलाधिकारी दुपारी दोन वाजता घटनास्थळी हजर झाले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.मुख्यमंत्री मदत केंद्राशी संपर्क केल्यानंतर दीड तासाने हेलिकॉप्टर आले. पायलटने पाहणी करून सुरक्षित मार्ग दिल्यानंतर आम्ही ऑपरेशन सुरू केले. सर्व युवकांनी साथ दिल्याने कार्य यशस्वी झाले.- सहदेव लोंढे, सामाजिक कार्यकर्ते, माका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.