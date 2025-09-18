Ahilyanagar Flood: 'मोडून पडला संसार पण, मोडला नाही कणा'; महापुराच्या तडाख्यातून सावरण्यासाठी धडपड..

अमरापूर : खचलेले रस्ते, वाहून गेलेले पूल, घरात पाणी शिरून सर्वत्र झालेला चिखल, भिजून खराब झालेले धान्य, कपडे, नेस्तनाबूत झालेली पिके हे मन विपण्ण करणारे सार्वत्रिक चित्र आज पूर ओसरल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ढोरा नदीकाठच्या गावात पहायला मिळाले. अंगणात आलेल्या गंगामाईने सर्वत्र एका दिवसात होत्याचे नव्हते करून टाकले, तरी मोडून पडला संसार पण, मोडला नाही कणा या ओळींची आठवण पूर परिस्थितीनंतर झगडणाऱ्या नागरिकांना पाहून येत होती..Successful Delivery: 'साताऱ्यातील शासकीय रग्णालयात एका वेळी चार बाळांना जन्म'; आईसह तीन मुली, मुलगा सुखरूप, प्रसूतीची तिसरी वेळ.गर्भगिरी डोंगररांगेत रविवारी (ता.१५) पहाटे झालेल्या जोरदार पावसाने तालुक्यातील वृद्धा, ढोरा, नांदणी या नद्यांना सोमवारी महापूर आला. या महापुराचा नदीकाठच्या वाघोली, वडुले, ढोरजळगाव, आपेगाव, आखातवाडे, मळेगाव, सामनगाव, लोळेगाव, जोहरापूर आदी गावांना फटका बसला. रहिवासी भागातील घरेदारे, जनावरांचे गोठे, कांदा चाळी, पिके यामध्ये पाणी शिरून मोठे नुकसान झाले. अनपेक्षित आलेल्या या नैसर्गिक संकटामुळे ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांनी स्वत:चा जीव वाचवण्याखेरीज पर्याय उरला नाही. .त्यामुळे मालमत्तेचे व शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. पुराचे पाणी ओसरल्यानंतर आज दुसऱ्या दिवशी या भागातील नागरिक या परिस्थितीशी दोन हात करताना दिसत होते. सर्वाधिक नुकसान झालेल्या वाघोली, वडुले येथील ग्रामस्थांनी घरातील भिजलेल्या वस्तू सुकवण्यासाठी बाहेर अंगणात टाकल्या होत्या, तर महिला घरातील गाळ काढून स्वच्छ करताना दिसत होत्या. भिजलेले धान्य, कपडे, पडलेल्या भिंती, वाहून गेलेले छत यामुळे एक उदासिनता सर्वत्र जाणवत होती. पुराच्या पाण्यामुळे सर्वाधिक हानी रस्त्यांची व पुलांची झाली असून, खचलेले रस्ते व वाहून गेलेल्या पुलामुळे दळणवळण व मदत साहित्य पोहोचवण्यात देखील अडचणी निर्माण होत होत्या. वडुले-वाघोलीस जोडणारा वृद्धा नदीवरील अर्धा पूल पाण्याच्या वेगाने खचला. -.वाघोली शिंदे वस्ती, वाघोली कुरणवस्ती येथील दोन्ही पुलांची देखील हीच अवस्था झाली, तर ढोरजळगाव, आखातवाडे व सामनगाव येथील पुलाचे कठडे देखील वाहून गेले. अद्यापही नद्यांना पाणी असल्याने पुलाअभावी अनेक वस्त्यांवर नागरिकांना ये-जा करणे मुश्किल झाले आहे. पूरग्रस्त नागरिकांसाठी वाघोली येथे ग्रामपंचायतीने गावातील सभामंडपात जेवणाची व निवाऱ्याची सोय करून दिली आहे. येथील कुरणवस्ती, गावठाण, सानटवस्ती भागातील ६२ कुटुंबे बाधित झाल्याची माहिती आहे, तर प्रशासनाच्या वतीने बाधित झालेल्या कुटुंबांची नुकसानीची वस्तुनिष्ठ माहिती गोळा करण्याचे काम ग्रामसेविका जे. एम. फटाले, कृषी सहायक दगडखैर, मंडलाधिकारी फुलमाळी, तलाठी आमणे, उपसरपंच हिरा शिंगटे यांनी स्थानिक पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने सुरू केले आहे. .वाघोली येथे सरपंच सुश्मिता भालसिंग व उमेश भालसिंग, ढोरजळगाव येथे डॉ. सुधाकर लांडे, उपसरपंच रोहन साबळे यांनी झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला आहे. तहसीलदार आकाश दहाडदे, तालुका कृषी अधिकारी अंकुश जोगदंड, मंडळ कृषी अधिकारी सुनील होडशीळ, कृषी सहायक आदिनाथ दगडखैर यांनी या भागात पाहणी केली..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .चिखलाची बनली वाटशेतात व रस्त्यावर सर्वत्र गाळ व पाणी साचल्याने चिखलातून वाट काढताना नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. ढोरजळगाव येथील ढोरा नदीपात्रात सुशोभीकरण केलेल्या स्मशानभूमीचे कंपाउंड व भराव वाहून गेला असल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.