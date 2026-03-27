MP Nilesh Lanke: ‘ग्रामीण’मधील आरोग्य सुविधा मजबूत करा: खासदार नीलेश लंके, मंत्रालयात सल्लागार समितीची बैठक, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा!

पारनेर: आयुष क्षेत्र बळकट करण्यासाठी विशेषतः ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा मजबूत करणे गरजेचे आहे. आयुष सेवांचा अधिक व्यापक वापर, प्रशिक्षित मनुष्यबळाची उपलब्धता, तसेच योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यावर भर देणे गरजेचे असल्याची मागणी खासदार नीलेश लंके यांनी केली..मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत सक्रिय सहभाग नोंदवत खासदार लंके यांनी वरील मुद्दे मांडले. या बैठकीत आयुर्वेद, योग, सिद्ध आणि होमिओपॅथी या उपचार पध्दतींचा देशभर विस्तार, तसेच या सेवा ग्रामीण व दुर्गम भागांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. खासदार लंके यांनी जनतेच्या अपेक्षा, अडचणी आणि आयुष सेवातील मर्यादा यांची थेट मांडणी करत आवश्यक सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली..यावेळी खासदार लंके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी मंत्रालयाच्या विविध योजनांचा आढावा सादर केला, तसेच आयुष क्षेत्राच्या विस्तारासाठी राबविण्यात येणाऱ्या धोरणात्मक उपक्रमांची माहिती दिली.. आयुष क्षेत्र मजबूत झाल्यास देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेला मोठी ताकद मिळेल. संसदेत आणि समित्यांमध्ये जनतेच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्न ठामपणे मांडणे ही माझी जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले.