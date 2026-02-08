Ahilyanagar News: अहिल्यानगरमध्ये CTET परीक्षा केंद्रावर महिलांना मंगळसूत्र काढण्यास सांगितले; देवेंद्र फडणवीसांकडून चौकशीचे आदेश

महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर जिल्ह्यातून एक अतिशय गंभीर घटना समोर आली आहे. जिथे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दरम्यान महिलांना त्यांचे मंगळसूत्र काढण्यास भाग पाडण्यात आले. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर वाद वाढला. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही विधान समोर आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे..प्रत्यक्षात अहिल्यानगरमधील संभाजीनगरमध्ये CTET परीक्षेदरम्यान, परीक्षा केंद्रात प्रवेश करताना महिलांना त्यांचे मंगळसूत्र काढण्यास भाग पाडण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल असे म्हटले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, अशाच प्रकारच्या तक्रारी यापूर्वीही आल्या आहेत. येथे असे का घडले याची चौकशी करू असे त्यांनी सांगितले. विविध प्रकारे उपकरणे लपवून फसवणूक केल्याचे यापूर्वीही वृत्त आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले..AI Agriculture: शेतीत डिजिटल क्रांती! ‘महाविस्तार एआय’मुळे बाजारभाव आता एका क्लिकवर.या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अशी प्रक्रिया योग्य नाही. त्यामुळे योग्य सूचना जारी केल्या जातील आणि संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. अशाच प्रकारच्या घटना यापूर्वीही परीक्षा केंद्रांवर घडल्या आहेत. महाराष्ट्रातील अहिल्यानगरमध्ये घडलेल्या या घटनेवर पुढील कारवाई काय केली जाईल हे काळच सांगेल. या प्रकरणामुळे समाजात एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.