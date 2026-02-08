अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: अहिल्यानगरमध्ये CTET परीक्षा केंद्रावर महिलांना मंगळसूत्र काढण्यास सांगितले; देवेंद्र फडणवीसांकडून चौकशीचे आदेश

Ahilyanagar CTET Centre News: अहिल्यानगर येथील CTET परीक्षा केंद्रावर महिलांना त्यांचे मंगळसूत्र काढण्यास भाग पाडल्याची घटना समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
Devendra Fadnavis
Devendra FadnavisSakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर जिल्ह्यातून एक अतिशय गंभीर घटना समोर आली आहे. जिथे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दरम्यान महिलांना त्यांचे मंगळसूत्र काढण्यास भाग पाडण्यात आले. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर वाद वाढला. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही विधान समोर आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे.

