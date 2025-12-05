Srirampur News: फॉरेन्सिक व्हॅनद्वारा तपासास मिळणार ‘सायंटिफिक वेग’; श्रीरामपूर पोलिस उपविभागास आधुनिक सुविधांयुक्त वाहन प्रदान

श्रीरामपूर : गुन्ह्यांचा तपास अधिक परिणामकारक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने करण्यासाठी राज्य सरकारच्या गृह विभागाकडून श्रीरामपूर पोलिस उपविभागाला अत्याधुनिक मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन भेट देण्यात आली आहे. न्याय साहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या विशेष उपक्रमाअंतर्गत उपलब्ध झालेल्या या व्हॅनमुळे आता घटनास्थळीच वैज्ञानिक पुरावे गोळा करण्यापासून त्यांचे प्राथमिक विश्लेषण करण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया तत्काळ पार पाडता येणार आहे..Cross-Border Love Story: 'अमेरिकेची कन्या कशी झाली कटफळ गावची सून'?; 'तिने' देशांच्या सीमा ओलांडल्या अन्...अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली ही व्हॅन २४ तास उपलब्ध राहणार असून, दोन शिफ्टमध्ये चार प्रगल्भ तांत्रिक तज्ज्ञांची खास टीम नियुक्त करण्यात आली आहे. सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेच्या तरतुदी असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांच्या घटनास्थळी ही टीम तातडीने दाखल होऊन महत्त्वपूर्ण पुरावे सुरक्षितपणे गोळा करून तपास अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करेल..या व्हॅनमध्ये फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग, डीएनए नमुने संकलन, रक्त-तंतू-पदार्थ तपासणीसाठी आवश्यक साधनसामग्री, तसेच छायाचित्रण व डिजिटल पुरावे संकलनासाठी विशेष उपकरणे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्यामुळे तपास प्रक्रियेतील ‘सायंटिफिक लॅग’ आता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.अत्याधुनिक फॉरेन्सिक व्हॅनच्या लोकार्पणप्रसंगी श्रीरामपूर उपविभागातील पोलिस अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. या उपक्रमामुळे श्रीरामपूर उपविभागातील कायदा-सुव्यवस्था मजबूत होण्याबरोबरच गुन्हे सिद्ध होण्याच्या प्रमाणात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन २४ तास उपलब्ध राहील. प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी घटनास्थळी तातडीने पोहोचून पुरावे गोळा करतील. गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण निश्चितच वाढेल. पोलिस विभागासाठी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.- सोमनाथ वाघचौरे, अपर पोलिस अधीक्षक, श्रीरामपूर उपविभाग.Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .घटनास्थळी वेळ न दवडता वैज्ञानिक पुरावे गोळा करणं हे तपासातील सर्वांत महत्त्वाचं पाऊल आहे. ही सुविधा मिळाल्याने पुरावे नष्ट होण्याचा धोका कमी होईल आणि गुन्हे उघडकीस येण्याचा वेग निश्चितच वाढेल.- जयदत्त भवर, पोलिस उपअधीक्षक, श्रीरामपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.