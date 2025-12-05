अहिल्यानगर

Srirampur News: फॉरेन्सिक व्हॅनद्वारा तपासास मिळणार ‘सायंटिफिक वेग’; श्रीरामपूर पोलिस उपविभागास आधुनिक सुविधांयुक्त वाहन प्रदान

scientific investigation: व्हॅनमध्ये डीएनए सॅम्पल कलेक्शन, फिंगरप्रिंट विश्लेषण, डिजिटल पुरावा परीक्षण, रक्ताचे नमुने तपासणे अशी आधुनिक साधने बसवण्यात आली आहेत. यामुळे गुन्ह्यांचा तपास अधिक अचूक, पारदर्शक आणि अल्पावधीत होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
Scientific Edge for Police: Modern Forensic Van Introduced in Shrirampur

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीरामपूर : गुन्ह्यांचा तपास अधिक परिणामकारक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने करण्यासाठी राज्य सरकारच्या गृह विभागाकडून श्रीरामपूर पोलिस उपविभागाला अत्याधुनिक मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन भेट देण्यात आली आहे. न्याय साहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या विशेष उपक्रमाअंतर्गत उपलब्ध झालेल्या या व्हॅनमुळे आता घटनास्थळीच वैज्ञानिक पुरावे गोळा करण्यापासून त्यांचे प्राथमिक विश्लेषण करण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया तत्काळ पार पाडता येणार आहे.

