अहिल्यानगर

MLA Amol Khatal: गटतट विसरून अभियानात सहभागी व्हा: आमदार अमोल खताळ; 'निमोण येथून पंचायतराज अभियानास सुरुवात'

MLA Amol Khatal Urges Unity: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिवसानिमित्त राज्यात सेवा पंधरवडा साजरा होत असून त्याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री पंचायतराज अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानात निमोण ग्रामपंचायतीने अगोदरच ७५ गुण मिळवत आघाडी घेतली आहे.
MLA Amol Khatal inaugurating Panchayati Raj Abhiyan at Nimon; calls for unity.

संगमनेर: संगमनेर तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी मुख्यमंत्री पंचायतराज अभियानात उत्साहाने सहभागी होऊन राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील बक्षिसांसाठी प्रयत्न करावेत. यासाठी राजकीय गटतट व मनभेद विसरून एकसंघ होण्याचे आवाहन आमदार अमोल खताळ यांनी केले.

