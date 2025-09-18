MLA Amol Khatal: गटतट विसरून अभियानात सहभागी व्हा: आमदार अमोल खताळ; 'निमोण येथून पंचायतराज अभियानास सुरुवात'

संगमनेर: संगमनेर तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी मुख्यमंत्री पंचायतराज अभियानात उत्साहाने सहभागी होऊन राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील बक्षिसांसाठी प्रयत्न करावेत. यासाठी राजकीय गटतट व मनभेद विसरून एकसंघ होण्याचे आवाहन आमदार अमोल खताळ यांनी केले..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिवसानिमित्त निमोण ग्रामपंचायतीत आयोजित कार्यक्रमात आमदार खताळ यांच्या हस्ते अभियानाचा प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे, जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी सुधीर शिंदे, पंचायत समिती सहाय्यक गटविकास अधिकारी राजेंद्र ठाकूर, पंचायत समिती कृषी अधिकारी रामराव कडलग, निमोण सरपंच संदीप देशमुख, उपसरपंच रवी गाडेकर, मारुती घुगे यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य व मान्यवर उपस्थित होते..खताळ म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिवसानिमित्त राज्यात सेवा पंधरवडा साजरा होत असून त्याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री पंचायतराज अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानात निमोण ग्रामपंचायतीने अगोदरच ७५ गुण मिळवत आघाडी घेतली आहे. उर्वरित २५ गुण मिळवण्यासाठी अधिक मेहनत घेऊन तुम्ही निश्चितच बक्षीस पटकवाल यात शंका नाही. इतर ग्रामपंचायतींनाही एकमेकांतील मनभेद विसरून या अभियानात सक्रियपणे सहभागी व्हा..लाडक्या बहिणींना केवळ १५०० रुपये देऊन सरकार थांबणार नाही, तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने महिलांसाठी पतसंस्था सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार संगमनेरमध्ये लवकरच फक्त महिलांसाठी स्वतंत्र पतसंस्था सुरू केली जाणार आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान सुरू होण्यापूर्वीच निमोण ग्रामपंचायतीने विविध बाबींची पूर्तता करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीला अभियान सुरू होण्याच्या आधीच ७५ गुण मिळाले असून त्यांनी आघाडी घेतली आहे."- प्रवीण सिनारे, गटविकास अधिकारी, संगमनेर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.