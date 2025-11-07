अहिल्यानगर

Ahmednagar politics: 'नेवासे तालुक्यातील भाजपचे माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटेंची अजितदादांना साथ'; भाजपच्या बालेकिल्ल्याला तडा..

Ajit Pawar Gains Strength in Ahmednagar District: मुरकुटे यांनी २०२४ साली काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपची उमेदवारी करत माजी आमदार शंकरराव गडाख यांचा पराभव करत जायंट किलर ठरले होते. मात्र २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या अंतर्गत कलाहात नेवाशाची जागा शिवसेना शिंदे गटाला सुटल्याने त्यांना उमेदवारी मिळाली नाही.
Former BJP MLA Balasaheb Murkute with Deputy CM Ajit Pawar after joining his camp, marking a major shift in Newasa politics.

सकाळ वृत्तसेवा
कुकाणे: नेवासे तालुक्यातील भाजपचे माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी आज मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षात प्रवेश केला. यावेळी पक्षाचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले.

