Ahmednagar politics: 'नेवासे तालुक्यातील भाजपचे माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटेंची अजितदादांना साथ'; भाजपच्या बालेकिल्ल्याला तडा..

कुकाणे: नेवासे तालुक्यातील भाजपचे माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी आज मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षात प्रवेश केला. यावेळी पक्षाचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, सरचिटणीस आमदार शिवाजीराव गर्जे, सचिन मुदगुल, बाबासाहेब कांगुणे, नीलेश पाटील, शैलेश पाटील उपस्थित होते. मुरकुटे यांनी २०२४ साली काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपची उमेदवारी करत माजी आमदार शंकरराव गडाख यांचा पराभव करत जायंट किलर ठरले होते. मात्र २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या अंतर्गत कलाहात नेवाशाची जागा शिवसेना शिंदे गटाला सुटल्याने त्यांना उमेदवारी मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या चिन्हावर विधानसभा निवडणूक लढवली..तिरंगी लढतीत जिल्हा कुकाणे व चांदे या दोन्ही जिल्हा परिषद गटांत मोठे मताधिक्य घेऊन आपली राजकीय ताकद दाखवली होती. प्रस्थापितांच्या विरोधात लढवय्या म्हणून तालुक्यात जय हरी म्हणून एक वेगळी राजकीय ओळख मुरकुटे यांची असल्याने त्यांच्या राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षातील प्रवेशाने आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पक्षाची ताकद वाढणार असल्याचं मतं राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत..तालुक्याच्या राजकारणात भाजप विरुद्ध शंकरराव गडाख, अशाच लढती होत होत्या. राष्ट्रवादी व इतर पक्षांची ताकद निवडणुकांमध्ये नाममात्र असे. मात्र बाळासाहेब मुरकुटे यांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश झाल्याने तालुक्याच्या राजकारणात दोन ते तीन जिल्हा परिषद गटांत व नेवासे नगरपंचायतीत राष्ट्रवादीची ताकद वाढून पक्षाला नेवाशात बळकटी मिळेल, असे बोलले जाते..भाजपच्या बालेकिल्ल्याला तडा२०१९ ला भाजपाला आमदार देणाऱ्या नेवासे तालुक्यात भाजपचेच असलेले विठ्ठल लंघे हे शिवसेना शिंदे गटाकडून २०२४ ला आमदार झाल्याने व माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे हे अजित पवार गटात गेल्याने येणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांत महायुती म्हणून जरी निवडणुका लढल्या, तरी भाजप कोमात, तर शिवसेना शिंदे गट व अजित पवार गट जोमात, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. तालुका एकेकाळी भाजपचा बालेकिल्ला असतानाही राजकीय कुरघोड्यात तिसऱ्या क्रमांकावर गेल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे..