Prajakta Tanpure : ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा: माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे, अहिल्यानगर-कोपरगाव रस्ता मृत्यूचा सापळा

Road Negligence Costs Lives: रस्त्याच्या कामाकरिता कोट्यवधी रुपयांचा निधी कुठे गेला? गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी अनेक वेळा आंदोलने झाली. या रस्त्यावर शेकडो निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला. हजारो जणांना कायमचे अपंगत्व आले. मात्र, संबंधितांवर जबाबदारी निश्चिती केली जात नाही.
Former minister Prajakt Tanpure demands FIR against negligent contractors and officials over Ahilyanagar-Kopargaon road deaths.

सकाळ वृत्तसेवा
राहुरी: अहिल्यानगर-कोपरगाव रस्ता मृत्यूचा सापळा बनला आहे. रस्त्याचे काम घेणाऱ्या ठेकेदार कंपनी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर येत्या सात दिवसांत गुन्हे दाखल झाले नाहीत, तर तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा इशारा माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिला.

